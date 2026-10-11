Motorizado murió al estrellarse contra un árbol, en Cúcuta

En la avenida Boconó, a la altura de la urbanización Heliópolis, se registró un grave accidente de tránsito en la mañana de hoy.

La víctima se movilizaba en una moto, cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol. Debido al fuerte impacto su muerte fue inmediata.

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El fallecido tenía 23 años y fue identificado como Gabriel Enrique González Brito, de nacionalidad venezolana.

Los alféreces de Tránsito de la secretaría de Movilidad de Cúcuta hicieron el levantamiento del cadáver y la inspección al lugar del hecho.

Las autoridades buscan a sus familiares, para la entrega del cuerpo.

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