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Motorizado murió al estrellarse contra un árbol, en Cúcuta
Las autoridades buscan a sus familiares, para la entrega del cuerpo.
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valents2121
Accidente moto.
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Domingo, 11 de Octubre de 2026

En la avenida Boconó, a la altura de la urbanización Heliópolis, se registró un grave accidente de tránsito en la mañana de hoy. 

La víctima se movilizaba en una moto, cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol. Debido al fuerte impacto su muerte fue inmediata.

Lea aquí: Bombardean campamentos de las disidencias de las Farc en el Catatumbo

El fallecido tenía 23 años y fue identificado como Gabriel Enrique González Brito, de nacionalidad venezolana. 

Los alféreces de Tránsito de la secretaría de Movilidad de Cúcuta hicieron el levantamiento del cadáver y la inspección al lugar del hecho. 

Las autoridades buscan a sus familiares, para la entrega del cuerpo.

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