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Colombia anunció su retiro del Grupo de La Haya tras su visita a Israel
El Grupo de Amigos de La Haya fue creado en enero de 2025 con el fin de buscar apoyar modelos alternativos de ‘multilateralismo anti-imperialista’.


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dsifontes
Colombia anunció su retiro del Grupo de La Haya tras su visita a Israel
Colprensa
Colprensa
Jueves, 15 de Octubre de 2026

El canciller Omar Bula anunció el retiro de Colombia como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una alianza internacional creada en enero de 2025 que, según Bula, tiene como objetivo aislar y atacar a Israel.

“Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya. Rechazamos ese enfoque”, afirmó el canciller.

El Grupo de La Haya fue creado el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Con la salida de Colombia, Bolivia y Honduras, ya son tres los países que han abandonado el bloque.

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El anuncio se hizo desde Israel, donde el canciller se encuentra tras reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y participar en la apertura de la nueva embajada de Colombia en Jerusalén.

Por esto, el giro radical en la política internacional de Colombia y la situación actual que se tiene en buenas relaciones diplomáticas con Israel.

Pese a su retiro, la Cancillería aseguró que el país mantiene su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias.

Reiteró la disposición de Colombia de continuar contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales en el marco del sistema de las Naciones Unidas.

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