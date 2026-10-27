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Letreros y un cilindro bomba con siglas del Epl generan temor en la provincia de Ocaña
Habitantes no quieren repetir episodios dolorosos de épocas pasadas.
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jsarabia
Preocupa entre los habitantes de la provincia de Ocaña los letreros en las paredes de las viviendas en la Ciudadela Norte.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Martes, 27 de Octubre de 2026

Alta preocupación ha generado entre los habitantes de la región del Catatumbo las recientes acciones del frente Libardo Mora Toro del Ejército Popular de Liberación (EPL).

De acuerdo con la comunidad, en las paredes de algunas viviendas de la Ciudadela Norte de Ocaña han aparecido grafitis en los que se evidencia el resurgimiento de esa organización armada, que se daba por extinta luego de la muerte de su máximo cabecilla, Megateo, y la captura de algunos de sus subalternos.

Las autoridades locales ya investigan la posible relación con algunos hechos ocurridos en la vereda Venadillo, en la zona rural del municipio de Ocaña, donde una persona fue asesinada y, a su lado, apareció un letrero atribuido a una posible limpieza social.

El temor se intensificó también el pasado domingo, cuando estuvo interrumpido el tráfico vehicular entre Ocaña y Ábrego debido a la presencia de un cilindro cargado con explosivos en el que aparecían las siglas del EPL.

Una vez cumplidos los protocolos de seguridad, las Fuerzas Militares detonaron la carga y habilitaron nuevamente el corredor vial que conduce hacia la capital del departamento.

Ante este escenario, el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero, aseguró que la investigación está en manos de las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades y tomar los correctivos del caso.

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Mientras tanto, los promotores turísticos manifiestan que este tipo de acciones afecta el turismo hacia la región durante la temporada alta de fin de año y comienzos del siguiente.

Preocupa entre los habitantes de la provincia de Ocaña los letreros en las paredes de las viviendas en la Ciudadela Norte.

 

El historial delictivo 

Los habitantes de esta zona del país aún recuerdan los episodios violentos perpetrados por ese grupo armado en la década de los noventa y principios del nuevo siglo, entre los que se encuentran atentados terroristas, secuestros y homicidios.

El hecho de mayor impacto fue la retención y posterior muerte en cautiverio del dirigente conservador Argelino Durán Quintero, en 1992.

Asimismo, se recuerda el secuestro y posterior asesinato del exalcalde de Ocaña José Aquiles Rodríguez Pinzón, por orden del comandante de la época, en la década de 2000, conocido con el alias de Manuel. Otro hecho recordado fue el secuestro de todo el grupo musical vallenato de Alfredo Gutiérrez, cuando se dirigía hacia el municipio de El Tarra, en 2001.

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Igualmente, el 14 de agosto de 2005 se registró un ataque contra una patrulla de la Policía Nacional en el sitio conocido como Pavés. El 21 de abril de 2006 se produjo una emboscada que dejó muertos a diez detectives del DAS, seis soldados y un informante en la carretera entre La Playa de Belén y Hacarí.

Entre Ocaña y Ábrego, una célula del EPL, ubica un cilindro bomba, neutralizado por las fuerzas militares.

 

Otro actor al escenario de guerra

El personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, observa con preocupación el panorama ante la reaparición de otra agrupación armada en el territorio.

“Vemos con preocupación estos hechos. Durante mucho tiempo se creyó que el EPL era un actor prácticamente extinto, pero lo que estamos viendo en los últimos días, tanto en Ocaña como en los corredores viales de la región, con cilindros bomba y viviendas marcadas con grafitis, demuestra que no podemos bajar la guardia”, precisó el representante del Ministerio Público, quien hizo un llamado al Gobierno nacional para que haya mayor presencia de la Fuerza Pública, especialmente en las vías rurales.

De igual forma, reclamó mayor inversión social, oportunidades y atención para las comunidades.

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No basta con la presencia militar si no se atienden las necesidades históricas del territorio. Igualmente, hacemos un llamado a los grupos armados para que saquen a la población civil de sus confrontaciones. La gente de Ocaña y de la región tiene derecho a vivir tranquila, a movilizarse sin miedo y a no quedar en medio del conflicto.

Preocupa entre los habitantes de la provincia de Ocaña los letreros en las paredes de las viviendas en la Ciudadela Norte.

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