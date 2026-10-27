Letreros y un cilindro bomba con siglas del Epl generan temor en la provincia de Ocaña

Alta preocupación ha generado entre los habitantes de la región del Catatumbo las recientes acciones del frente Libardo Mora Toro del Ejército Popular de Liberación (EPL).

De acuerdo con la comunidad, en las paredes de algunas viviendas de la Ciudadela Norte de Ocaña han aparecido grafitis en los que se evidencia el resurgimiento de esa organización armada, que se daba por extinta luego de la muerte de su máximo cabecilla, Megateo, y la captura de algunos de sus subalternos.

Las autoridades locales ya investigan la posible relación con algunos hechos ocurridos en la vereda Venadillo, en la zona rural del municipio de Ocaña, donde una persona fue asesinada y, a su lado, apareció un letrero atribuido a una posible limpieza social.

El temor se intensificó también el pasado domingo, cuando estuvo interrumpido el tráfico vehicular entre Ocaña y Ábrego debido a la presencia de un cilindro cargado con explosivos en el que aparecían las siglas del EPL.

Una vez cumplidos los protocolos de seguridad, las Fuerzas Militares detonaron la carga y habilitaron nuevamente el corredor vial que conduce hacia la capital del departamento.

Ante este escenario, el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero, aseguró que la investigación está en manos de las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades y tomar los correctivos del caso.

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Mientras tanto, los promotores turísticos manifiestan que este tipo de acciones afecta el turismo hacia la región durante la temporada alta de fin de año y comienzos del siguiente.