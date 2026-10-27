El riesgo fiscal de Cúcuta: deuda y gastos crecen más rápido que el recaudo de impuestos

Entre 2019 y 2025, las finanzas de Cúcuta se caracterizaron por un crecimiento sustancial del presupuesto total impulsado por las transferencias nacionales provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) y un estancamiento de su recaudo tributario propio, en términos reales.

De acuerdo con el economista e investigador Mario de Jesús Zambrano Miranda, docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el municipio administra un volumen creciente de recursos, pero la capacidad de financiar sus prioridades con ingresos de impuestos avanza más despacio.

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El también gerente de Zambrano Asesores y Consultores, quien contrastó los datos del SGP y de la Secretaría de Hacienda de Cúcuta, dijo que, entre 2022 y 2025, los recursos de ese sistema aumentaron de $644.267 millones a $1.06 billones (36,9%), mientras que los ingresos tributarios disminuyeron 0,5%.

El ingreso total registrado del municipio creció un 106,6% nominal (40,8% en términos reales) entre 2019 y 2025, al pasar de $1,29 billones a $2,67 billones; mientras que los dineros que entraron por el pago de impuestos crecieron a un ritmo significativamente menor: 55,0% nominal y 5,7 % real.

Según Mario Zambrano, la participación de los impuestos locales dentro del ingreso total municipal cayó de 18,8% (2019) a 14,1% (2025). Por otro lado, el año pasado, las transferencias del SGP representaron 69,6%, luego de un pico de 76,2% en 2024.

“Lo que muestran las cifras es que el margen se está estrechando, o sea, es cada vez más limitado. Por ejemplo, los gastos de funcionamiento crecieron (2019-2025) 20,4% real –ajustado al Producto Interno Bruto (PIB)-, mientras que los ingresos tributarios crecieron 5,7%. El funcionamiento aumentó 17,5% nominal y los tributos, 0,7%”, resaltó el experto.

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El analista dijo que, el año pasado, el funcionamiento equivalió a 45,6% del recaudo tributario, la proporción más alta de la serie que se evaluó. Además, precisó que el servicio a la deuda pasó de 5,6% a 10,5% de los ingresos tributarios y no tributarios; y, en 2025, entraron $140.750 millones de crédito, sumado a recursos de balance que financiaron el 12,7% del ingreso total.

“Ese dinero amplía la caja, pero no es recaudo recurrente. El gasto propio y la deuda crecen más rápido que la base tributaria que debería sostenerlo”, aseguró Zambrano.

Comportamiento tributario

Mario Zambrano manifestó que el impuesto de industria y comercio (ICA) aporta casi un tercio de los tributos, mientras que el predial ha perdido poder adquisitivo y registra una amplia brecha frente al presupuesto de 2025. Así fue su comportamiento:

ICA: representó el 32,7% del recaudo tributario en 2025 ($123.205 millones). Luego de caer 13,4% real en 2020 por la pandemia, se recuperó hasta un máximo en 2023. El año pasado se situó 11,0% real por encima de 2019, aunque bajó un 2,8% frente a 2022.

representó el 32,7% del recaudo tributario en 2025 ($123.205 millones). Luego de caer 13,4% real en 2020 por la pandemia, se recuperó hasta un máximo en 2023. El año pasado se situó 11,0% real por encima de 2019, Predial: severa contracción en poder adquisitivo. Aunque su valor nominal pasó de $74.246 millones (2019) a $82.175 millones (2025), significando un alza del 10,7% nominal, perdió 24,5% de su valor real. El año pasado, el recaudo ejecutado representó el 60,8% de lo presupuestado, generando una brecha de $52.920 millones respecto a la meta fiscal.

severa contracción en poder adquisitivo. Aunque su valor nominal pasó de $74.246 millones (2019) a $82.175 millones (2025), significando un alza del 10,7% nominal, perdió 24,5% de su valor real. El año pasado, el recaudo ejecutado representó el 60,8% de lo presupuestado, generando una brecha de $52.920 millones respecto a la meta fiscal. Sobretasa a la gasolina: aumento real del 54,0% entre 2019 y 2025, al ascender de $6.987 millones en 2019 a $15.788 millones en 2025, alcanzando su pico en 2023, con $20.527 millones, para luego disminuir cerca de un 30%.

aumento real del 54,0% entre 2019 y 2025, al ascender de $6.987 millones en 2019 a $15.788 millones en 2025, alcanzando su pico en 2023, con $20.527 millones, para luego disminuir cerca de un 30%. Plusvalía: marcado descenso, pasando de $6.369 millones (2019) a $0 entre 2021 y 2023 y recaudó $1.419 millones en 2025.

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Según el analista Mario Zambrano, en pesos corrientes, Cúcuta recauda más que antes (55% más que en 2019). No obstante, el problema es que ese ingreso solo creció 5,7%, cuando la economía de Norte de Santander aumentó 19,2%.

“Por cada punto de crecimiento económico, los tributos crecieron menos de un cuarto de punto porcentual (0,24), y hay tres razones para ello: la primera, el predial es el principal rezago y no responde al ciclo económico. Eso apunta a la gestión, avalúos desactualizados, operación de predios, carteras y beneficios tributarios”, agregó.

El segundo motivo es que el ICA depende del ciclo económico y la frontera, es decir, crece y cae casi al mismo ritmo que la dinámica regional. En 2024, la economía creció, pero el peso se apreció y el ICA real bajó 5,2%; lo que pasa con el dólar en su relación con el peso y el bolívar puede tener implicaciones, dado el consumo del venezolano, que es importante, y la actividad económica del departamento.

La última y tercera razón es la sobretasa de la gasolina, cuyo comportamiento desde 2023 (-30%) podría reflejar menores ventas legales de combustible. “Si el sistema tributario hubiera acompañado el crecimiento económico, Cúcuta habría recaudado, en 2025, unos $48.000 millones adicionales. Ahí, tenemos un problema de recaudo, que toca mejorar mucho”, añadió.

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Gastos y deuda

Gastos de funcionamiento: aumentaron 20,4% real entre 2019 y 2025 (alcanzando los $171.970 millones), llegando a representar el 45,6 % de los ingresos tributarios.

aumentaron 20,4% real entre 2019 y 2025 (alcanzando los $171.970 millones), llegando a representar el 45,6 % de los ingresos tributarios. Servicio de la deuda: pasó de representar el 5,6% de los ingresos corrientes en 2019 ($15.319 millones) a 10,5% en 2025 ($46.465 millones). Los intereses pasaron de $8.154 millones a 30.050 millones (2.5 veces más en términos reales).

pasó de representar el 5,6% de los ingresos corrientes en 2019 ($15.319 millones) a 10,5% en 2025 ($46.465 millones). Los intereses pasaron de $8.154 millones a 30.050 millones (2.5 veces más en términos reales). Recursos extraordinarios y de capital: en 2025 ingresaron $140.750 millones por operaciones de crédito y $197.979 millones de recursos del balance, sumando el 12,7% del ingreso total. Si bien estos recursos financiaron un incremento del gasto en inversión ($2,3 billones en 2025), no representan un fortalecimiento del recaudo recurrente.

Mario Zambrano afirmó que la deuda no es mala en sí misma, sino que el problema es endeudarse sin fortalecer el recaudo propio, que es el llamado de atención que genera este análisis, porque el crédito se paga con ingreso corriente y se financia inversión, que amplía la base económica y tributaria, pero si no hay capacidad de recaudar para sostener esa deuda al mismo ritmo, hay problemas.

En conclusión, Cúcuta tiene un problema de recaudo más que de gasto y la deuda crece sobre una base débil.

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