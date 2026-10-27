¿Qué motivó el crimen de Evy? Tras dejar a su hija en el colegio, fue asesinada en Villa del Rosario

Una anotación judicial y una relación sentimental con un hombre que estuvo preso son algunas de las escasas pistas que tienen las autoridades para construir una hipótesis sobre el crimen de Evelyn Julieth Tapias Bastidas, en el más reciente hecho de violencia que ha sacudido al área metropolitana de Cúcuta.

El homicidio fue perpetrado a alta velocidad y, en un primer momento, engañó tanto a la comunidad como a las autoridades, que sospecharon que se trataba de un accidente de tránsito. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a conocerse más detalles de esta historia, que tiene en vilo a los allegados y familiares de la víctima.

Tapias, de 31 años, tenía una anotación judicial, según confirmaron las autoridades. “Mediante la investigación se evidenció que la víctima presenta una anotación judicial por porte ilegal de armas de fuego”, declaró el coronel Jorge Arturo Posso, comandante de la estación de Policía de Villa del Rosario.

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De regreso a casa

Según se conoció, Evy, como era conocida por sus allegados, salió de casa muy temprano para llevar a su hija al colegio. Ambas se movilizaban en una camioneta Toyota Corolla Cross gris, de placa NYN-048.

La menor debía ingresar a clases a las 6:00 de la mañana, de ayer, 26 de octubre. Minutos después, Tapias ya regresaba a casa en su vehículo por el Anillo Vial Oriental, en sentido Cúcuta-Villa del Rosario.

Al llegar al sector conocido como La Redoma del Toro, justo frente a la entrada de la vía antigua a Boconó, dos motociclistas la alcanzaron y se ubicaron en paralelo, por el costado derecho de la camioneta. Desde la ventana del copiloto, el parrillero disparó contra la mujer.

Mientras ambos vehículos estaban en movimiento, el sicario desenfundó un arma de fuego y disparó al menos tres veces. Los impactos fueron certeros, por lo menos dos alcanzaron a Tapias, uno en el cuello y otro en el pecho.

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Tras recibir los tiros, la mujer perdió el control de la camioneta. En ese punto hay una leve curva, por lo que el vehículo se subió al separador y derribó una señal de tránsito. Luego chocó violentamente contra un árbol y avanzó unos 10 metros más, hasta quedar sobre una zona de tierra, con graves daños en la carrocería y las bolsas de aire completamente desplegadas.

El humo y el polvo envolvieron el vehículo, que dejó a su paso un rastro de aceite. Entretanto, los atacantes huyeron sin dejar pistas. La curiosidad comenzó a atraer a transeúntes y residentes del sector, quienes se detuvieron convencidos de que se había tratado de un accidente de tránsito.

Los vidrios de la camioneta estaban rotos y las bolsas de aire dificultaban la visibilidad hacia el interior. La mujer no daba señales de vida. Poco después, quienes se acercaron notaron que estaba tendida de lado sobre el asiento del copiloto y que sangraba por las heridas.

Al inspeccionar el vidrio de esa puerta, que ya estaba en el suelo, descubrieron tres orificios de bala. Este hallazgo permitió establecer que no se trataba de un siniestro vial, sino de un homicidio.

El caso quedó en manos de las autoridades, que investigan los móviles del crimen e intentan establecer quiénes están detrás del ataque. De la víctima se conoció que residía en Villa del Rosario y que el padre de su hija había estado preso, quien además publicaba fotos en Facebook de las visitas que Evy y su hija le hacían al penal.

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