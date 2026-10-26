Ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia

Este lunes se conoció que Migración Colombia expulsó a ciudadanos de nacionalidad venezolana. La institución confirmó que en Arauca deportaron a 27 personas que representaban un peligro para la seguridad de esa zona de frontera.

"Los sistemas reportaron recurrencia en infracciones y conductas relacionadas con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; hurto calificado; porte de armas; obtención de documentación fraudulenta, daños a inmobiliarios urbanos, así como otros comportamientos reiterados que afectaron el orden público, en especial, la seguridad en parques, perímetros escolares y sectores comerciales de la capital del departamento", explicó Migración Colombia en un comunicado.

Además de esto, se conoció que desde Medellín también habrían expulsado a 50 venezolanos más, por esta misma razón.

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