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Ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia
Se habla de 27 personas deportadas desde Arauca. Sin embargo, preliminarmente se conoció que en Medellín expulsaron a 50 extranjeros más. 
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valents2121
Deportados desde Arauca. Fotos: Migración Colombia
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Lunes, 26 de Octubre de 2026

Este lunes se conoció que Migración Colombia expulsó a ciudadanos de nacionalidad venezolana. La institución confirmó que en Arauca deportaron a  27 personas que representaban un peligro para la seguridad de esa zona de frontera.

"Los sistemas reportaron recurrencia en infracciones y conductas relacionadas con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; hurto calificado; porte de armas; obtención de documentación fraudulenta, daños a inmobiliarios urbanos, así como otros comportamientos reiterados que afectaron el orden público, en especial, la seguridad en parques, perímetros escolares y sectores comerciales de la capital del departamento", explicó Migración Colombia en un comunicado. 

Además de esto, se conoció que desde Medellín también habrían expulsado a 50 venezolanos más, por esta misma razón. 

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