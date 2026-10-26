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Más de 300 soldados de Estados Unidos llegan a Colombia a ejercicio militar
Desde este martes los soldados estadounidenses empezarán a llegar a Colombia.
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valents2121
Soldados norteamericanos
Colprensa
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Lunes, 26 de Octubre de 2026

Más de 300 soldados norteamericanos llegarán al Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo (Cundinamarca). Participarán en Vanguardia del Sur 2026 (VS26), un ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo. Se llevará a cabo hasta el 11 de noviembre.

Los uniformados extranjeros empezarán a llegar al país desde este martes 27 de octubre de 2026.

El objetivo, según explicó el Ejército, es que el Batallón Contra el Narcotráfico n.º 1 intercambie tácticas, técnicas y procedimientos militares con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de los Estados Unidos.

Todo empezará el 30 de octubre con una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería en la ciudad de Bogotá. El objetivo será verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos para auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada. Para el desarrollo del simulacro se emplearán aeronaves y equipos médicos especializados.

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Una vez hecho, continuará con una ceremonia militar que marcará el inicio de las otras jornadas de entrenamiento.

"Esta edición del ejercicio permitirá fortalecer las capacidades de las unidades participantes mediante el intercambio de experiencias y la ejecución de procedimientos combinados. Durante el ejercicio, que llega a su cuarta edición en Colombia, se verificará el nivel de interoperabilidad entre ambos ejércitos, así como la coordinación en el desarrollo de maniobras militares y los procesos de toma de decisiones operacionales", informó el Ejército.

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