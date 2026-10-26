¿Quién era Komanche? El streamer salvadoreño que murió a los 30 años

La comunidad del streaming hispanohablante está de luto tras conocerse la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, creador de contenido salvadoreño que falleció a los 30 años en Monterrey, México. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, después de comunicarse con la familia del influencer.

Los primeros reportes comenzaron a circular el domingo 25 de octubre, luego de que se informara sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de la capital del estado mexicano de Nuevo León. Sin embargo, hasta este lunes 26 de octubre, las circunstancias del fallecimiento no habían sido esclarecidas públicamente.

La noticia generó numerosas reacciones entre seguidores y creadores de contenido, quienes recordaron la trayectoria del salvadoreño en las plataformas digitales.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Komanche en México?

De acuerdo con los reportes iniciales de medios mexicanos, el hallazgo ocurrió en una residencia de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey. Vecinos habrían alertado sobre la situación después de notar que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior.

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Posteriormente, Byron Reyes se pronunció a través de sus historias de Instagram. En un primer momento manifestó su desconcierto frente a la información que circulaba en redes sociales y, después de hablar con los familiares del creador de contenido, confirmó la noticia.

El representante también compartió un mensaje de despedida en el que lamentó la pérdida de su compañero y recordó los proyectos profesionales que tenían previstos. Además, destacó el reconocimiento que Komanche consiguió dentro de la industria digital y el afecto que despertó entre sus colegas.

En otra de sus publicaciones, Reyes hizo referencia al bullying y advirtió sobre sus consecuencias. No obstante, no se ha establecido públicamente que el acoso esté relacionado con las circunstancias de la muerte. Tampoco se ha divulgado una causa oficial del fallecimiento.

¿Quién era Komanche, el streamer salvadoreño?

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, en el departamento de San Vicente, El Salvador. Su carrera creció gracias a las transmisiones de videojuegos y los contenidos que compartía con su comunidad en plataformas como Twitch.

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Uno de los proyectos que impulsó su reconocimiento internacional fueron los Squid Craft Games, una competencia virtual basada en Minecraft que reunió a creadores de contenido de distintos países y contó con la participación de figuras como AuronPlay y El Rubius.

El evento alcanzó gran popularidad entre el público hispanohablante y consolidó la presencia de Komanche en el entretenimiento digital. Su trabajo también le permitió establecer vínculos profesionales con otros referentes del sector.

Tras conocerse su muerte, su representante resaltó los logros que alcanzó el salvadoreño y los planes que quedaron pendientes. Mientras sus seguidores expresan sus condolencias, las causas de su fallecimiento continúan sin una explicación pública confirmada.

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