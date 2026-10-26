¡Chulos devoran cuerpos en el Catatumbo! Guerra entre disidencias de las Farc y Eln se recrudece

La barbarie de la guerra entre las disidencias de las Farc y el Eln en el Catatumbo parece no tener límites. En las últimas dos semanas, los enfrentamientos se han intensificado y han dejado una estela de muertos cuyos cadáveres no han podido ser rescatados, ni siquiera por fundaciones y organizaciones humanitarias.

Lo más grave de esta situación, según fuentes de la zona consultadas por La Opinión, es que entre los combatientes no solo hay jóvenes, sino también numerosos adolescentes, incluidos venezolanos, que fueron reclutados forzadamente por ambos grupos armados ilegales.

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Uno de esos lamentables casos es el de Génesis Naileth Morales Camargo, una venezolana de 17 años que murió en medio de los combates registrados en Tibú hace unos días. En videos y fotografías captados por quienes serían sus asesinos, se observa a la menor tendida sobre la hojarasca, semidesnuda, mientras otro joven le quita las botas y uno de sus compañeros, también menor de edad, se ríe.

A pocos metros también aparece el cadáver de otro combatiente, quien no superaría los 20 años. “¡Quítele las boticas! ¡Así me gusta!”, se escucha decir a un hombre armado que graba a su compañero mientras le quita las botas al fallecido, a quien llama “paraquito gonorrea”. Al parecer, las víctimas mortales pertenecían a las disidencias del Frente 33.

Comida de aves de rapiña

Informantes de la zona manifestaron a La Opinión que la situación no solo es compleja, sino también dramática, pues los grupos armados impiden el retiro de los cuerpos de los territorios donde se han registrado los combates.

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Entre las zonas afectadas están los corregimientos de Pachelli, en Tibú, y Filo El Gringo, en El Tarra, así como la vereda Kilómetro 25, en Tibú.

“Nosotros estamos interviniendo a ver si se pueden recoger los cuerpos de algunos que están por los lados de Pachelli y otros por los lados de Kilómetro 25, que ya se los están comiendo los animales”, señalaron desde la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz.

Otra fuente insistió en que durante las últimas dos semanas se han registrado cuatro matanzas que no se han dado a conocer públicamente, debido a que ni las funerarias ni otras entidades han podido ingresar a esos territorios.

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“Hoy (ayer) nos llamaron para tratar de intervenir, porque los cadáveres se los están comiendo los chulos. Hemos pedido que, por favor, nos colaboren para que haya algún diálogo urgente con fines humanitarios. Además, nuestras familias campesinas están cayendo en minas antipersona”, recalcaron desde Madres del Catatumbo por la Paz.

Esta asociación y otros actores humanitarios de esa subregión de Norte de Santander pidieron a los grupos armados que permitan el rescate de los cadáveres y frenen el reclutamiento de menores.

Asimismo, solicitaron a los gobiernos Nacional y departamental buscar soluciones a la violencia que padecen los habitantes y que está poniendo en riesgo a niños y adolescentes.

De igual manera, hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que refuercen sus acciones de protección a los menores, muchos de los cuales tampoco han podido regresar a sus escuelas como consecuencia de la guerra.

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