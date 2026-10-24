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Llevaban la droga hasta la puerta de la casa: así cayeron Los Domiciliarios en Pamplona
Los hombres generarían rentas criminales de más de un millón de pesos diarios.
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jhonatanalexanderop
Los Domiciliarios Pamplona
La opinión
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Sábado, 24 de Octubre de 2026

Doce meses de intensas investigaciones detrás de Yonatan Andréi Peñaranda, alias La Biblia; Josmer Miguel Ángel Ojeda González, alias Vegueta, y Jesús David Arredondo Carrillo, alias el Enano, fueron suficientes para desarticular una red de tráfico de estupefacientes que tenía azotada a Pamplona.

Mediante compras controladas, coordinadas por las autoridades, los investigadores interceptaron a los sospechosos justo cuando llegaban a las viviendas de sus clientes a entregar los pedidos. Operaban bajo la modalidad de entrega a domicilio, detalle que sirvió para bautizar a la estructura criminal como 'Los Domiciliarios'.

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Según se pudo establecer, la banda delictiva comercializaba las sustancias principalmente en los barrios Juan XXIII, Cristo Rey, Santa Marta y Los Trece, además de sectores concurridos como el parque principal, la plazuela Almeyda y la plaza de mercado municipal.

El expediente contra la red se abrió en octubre del año pasado. Con las pruebas recolectadas, entre junio y septiembre de este año se realizaron las compras encubiertas que permitieron obtener las órdenes de captura ejecutadas la semana pasada.

De acuerdo con las autoridades, esta estructura alcanzaba a facturar hasta un millón y medio de pesos diarios por la venta del alucinógeno.

Aunque los procesados rechazaron los cargos que les imputó la Fiscalía por tráfico de estupefacientes agravado, un juez de control de garantías consideró contundentes las pruebas y los envió a prisión.

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