Cúcuta: un muerto y un vecino herido por bala perdida, en zona de una olla de La Libertad

Al menos siete detonaciones de arma de fuego escucharon los residentes de la calle 18 con avenida 8 del barrio La Libertad, en Cúcuta, al caer la noche del pasado viernes. De inmediato, muchos se resguardaron en sus viviendas, mientras que algunos comerciantes de la cuadra decidieron cerrar sus negocios.

Minutos después, algunos curiosos se atrevieron a salir para indagar qué había ocurrido y se percataron de que, mientras un hombre pedía auxilio, otro yacía tendido sobre la vía, en medio de un charco de sangre. Eran las 7:40 p.m. cuando una comisión de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) llegó al lugar para atender la emergencia.

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Los uniformados encontraron a un joven tendido en el suelo, sin signos vitales y con impactos de bala en varias partes del cuerpo. Junto a él había una motocicleta de placas FKV65C, en la que se movilizaba. Además, a pocos metros, hallaron a un residente herido, quien recibió un disparo en el tobillo derecho durante el ataque sicarial.

Según se conoció, el vecino lesionado estaba sentado frente a su casa, en compañía de su esposa, cuando dos hombres llegaron al lugar en motocicletas. Una GN, azul, y una Bóxer, negra. Los sujetos abordaron a Diego Aníbal Bermúdez Ortiz y, sin mediar palabra, le dispararon. Luego huyeron.

El herido fue trasladado a la Unidad Básica de Atención (UBA) de La Libertad y, posteriormente, remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), debido a que el impacto le ocasionó fracturas de tibia y peroné. Bermúdez, en cambio, murió en el sitio.

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Zona de olla

Las investigaciones preliminares señalan que Diego residía en el barrio Santa Ana, en la ciudadela La Libertad, pero frecuentaba el sector donde fue asesinado. Hasta hace 15 días, había trabajado en un establecimiento de apuestas y giros de dinero ubicado a dos cuadras del lugar del crimen.

Habitantes de la zona afirmaron a este medio que cerca del sitio del homicidio funciona una olla (expendio de drogas), por lo que es habitual ver deambular a habitantes de calle y personas extrañas, una situación que genera preocupación entre los vecinos.

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Unidades de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) realizaron la inspección técnica en el lugar del crimen y al cadáver, que posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque sicarial e identificar a los responsables, con el fin de lograr su captura.

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