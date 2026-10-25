El Pelón 'se comió la luz' y por eso lo habrían matado cerca del terminal de Cúcuta

Junto a una acera y al lado de la bicicleta en la que se movilizaba quedó tendido Kelvis Junior Navas, en la tarde del pasado viernes, luego de ser atacado a disparos. La imagen de una mujer sentada en el asfalto, sosteniendo sobre una de sus piernas la cabeza de la víctima, generó profundo dolor entre quienes presenciaron la escena.

El Pelón, como era conocido, murió hacia las 4:30 p.m. en la avenida 8 del sector El Tierrero, en el barrio Carora, a pocos metros del terminal de pasajeros de Cúcuta. Esta zona se ha vuelto compleja por la presencia de bandas criminales que se disputan las rentas ilegales del microtráfico de estupefacientes y la extorsión.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), tras recibir una llamada de auxilio de la comunidad, los uniformados que llegaron al sitio encontraron a Navas, de nacionalidad venezolana, sin signos vitales.

Posteriormente, peritos de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) realizaron la inspección técnica en el lugar del crimen y al cadáver, que fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal.

El Pelón no solo era visto con frecuencia en los alrededores del terminal, sino también en el barrio Magdalena, donde era conocido por desempeñar distintos oficios para ganarse el sustento. Sin embargo, tenía problemas con las drogas, según contó un allegado.

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“Él era guaro (oriundo de Barquisimeto, estado Lara). Había llegado hace unos 10 años a Cúcuta y se le veía por aquí, porque venía a comprar para consumir y luego se iba. Eso fue que se metió con la gente (la banda) del terminal, se comió la luz (tuvo un error) y lo mataron por eso”, relató la fuente a este medio.

Según el informante, Navas no tenía una residencia fija, sino que permanecía en la calle, pedía dinero a los transeúntes y, en ocasiones, reciclaba plástico y cartón. Sin embargo, aseguró que “él se la pasaba limpio, porque tenía dónde bañarse”. También señaló que la mujer que permaneció junto al cuerpo es una habitante de calle.

Otro dato conocido en el curso de las indagaciones es que, según testimonios recogidos por las autoridades, Kelvis Junior era señalado por el presunto expendio de sustancias psicoactivas en el mismo sector donde fue asesinado.

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¿Lo citaron?

Las investigaciones preliminares indican que, presuntamente, la víctima habría sido citada en ese lugar. Luego de esperar unos minutos, llegaron dos sujetos en motocicletas. Posteriormente, uno de ellos sacó una pistola y le disparó sin mediar palabra. Después, huyeron.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Mecuc continúa las indagaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

En sectores como El Callejón, El Tierrero y las avenidas 7 y 8, así como en la zona comprendida entre la Central de Transporte y el parque Mercedes, confluyen actores delincuenciales que mantienen bajo presión a los comerciantes mediante el cobro de extorsiones.

Además, según la información conocida sobre la zona, estas estructuras se valen de la explotación sexual para facilitar el tráfico de drogas.

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