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Kbeto Zuleta perdió una pierna y permanece en UCI tras el accidente de su agrupación
Según fuentes médicas citadas por El Pilón, el artista sufrió graves lesiones en ambas piernas y los especialistas evalúan un posible traslado a Valledupar o Barranquilla.

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dsifontes
Kbeto Zuleta perdió una pierna y permanece en UCI tras el accidente de su agrupación
Colprensa
Colprensa
Lunes, 26 de Octubre de 2026

El cantante de música vallenata Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Sinaís Vitais, en Bosconia, Cesar, luego del grave accidente de tránsito que sufrió la agrupación durante la madrugada de este lunes 26 de octubre. De acuerdo con información publicada por El Pilón, el artista perdió una de sus piernas debido a la gravedad de las lesiones y continúa bajo pronóstico reservado.

Fuentes médicas del hospital consultadas por ese medio señalaron que Zuleta presenta traumatismos severos, con afectaciones vasculares y óseas en ambas extremidades inferiores. La gravedad del compromiso en una de las piernas hizo necesaria su amputación, mientras que la otra continúa bajo evaluación del equipo de especialistas. 

Su estado de salud es delicado y, debido a la complejidad de las heridas y a su condición hemodinámica, los médicos analizan cuándo sería seguro trasladarlo a una institución de mayor complejidad en Valledupar o Barranquilla.

Puede leer: Luto en el vallenato: dos integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta murieron en fuerte accidente

Un accidente que enluta a la agrupación

El siniestro ocurrió cuando el bus en el que se movilizaban los integrantes del equipo musical regresaba de una presentación en Sincelejo, Sucre. Por causas que son materia de investigación, el vehículo se salió de la carretera y cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en el corredor vial entre El Difícil y Bosconia. 

El accidente dejó como víctimas mortales al corista Geovanny Lobo y al guitarrista Harold Santana. Además, los reportes preliminares indican que una tercera persona falleció, aunque su identidad no había sido establecida públicamente en la información disponible.

Cerca de 18 integrantes de la agrupación y miembros de su equipo de trabajo habrían resultado heridos, según el balance inicial.

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