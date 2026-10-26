Luto en el vallenato: dos integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta murieron en fuerte accidente

El vallenato está de luto tras conocerse que un corista y un guitarrista de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, estarían entre las víctimas mortales del accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes 26 de octubre, en el departamento del Cesar.

De acuerdo con información preliminar divulgada por medios regionales, los dos integrantes de la agrupación fallecieron luego de que el bus en el que se movilizaban cayera al río Ariguaní, a la altura del puente ubicado en jurisdicción de Bosconia.

El balance inicial reportado por las autoridades señala dos personas fallecidas y al menos 10 heridas. Sin embargo, hasta el momento de los primeros reportes no se habían divulgado oficialmente los nombres de las víctimas ni se había precisado la identidad de todos los ocupantes afectados por la emergencia.

De acuerdo con la información difundida por medios de comunicación, entre las víctimas mortales se encuentran Giovanni Lobo, segunda voz de la agrupación, y Harold Santana, guitarrista.

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La noticia ha generado preocupación entre seguidores del género y personas cercanas a la agrupación, mientras se espera que las autoridades entreguen información más detallada sobre las víctimas y el estado de salud de los sobrevivientes.

La agrupación regresaba de una presentación en Sincelejo

Horas antes del accidente, la agrupación de Kbeto Zuleta había participado en una presentación privada en Sincelejo, Sucre, durante la noche del domingo. En el evento también estuvo el cantante vallenato Elder Dayán Díaz, según publicaciones compartidas en las redes sociales del artista.

El grupo se desplazaba por carretera cuando ocurrió el siniestro. Los organismos de socorro acudieron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la zona.