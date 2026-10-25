¿Cómo nació la champeta? Estrenan documental que recorre sus raíces y evolución

Con el objetivo de documentar la memoria histórica y musical del Caribe colombiano, se estrena ‘Detrás de la Champeta’, una serie documental de cinco capítulos que aborda los orígenes, la identidad y la evolución de la cultura picotera.

La producción, realizada por Andina Light, explora la historia y el contexto de un género que poco se ha documentado y cuyas vivencias no se encuentran en internet ni en ningún otro lugar, examinando cómo los ritmos africanos desembarcaron en los barrios populares de Cartagena hasta consolidarse como una de las expresiones culturales más influyentes del país.

La serie documental recorre las grandes etapas del género: desde sus primeros cimientos en ‘Antes de llamarse Champeta’, el primer episodio de esta entrega, pasando por la histórica guerra por la exclusividad entre las grandes casas picoteras, hasta llegar a la consolidación de los referentes icónicos de hoy y el relevo generacional que abren las nuevas promesas de la música caribeña.

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A través de esta realización audiovisual, Andina Light busca aportar al archivo histórico de la música popular colombiana, conectando con la marca que invita a comprender la champeta no solo como un género musical, sino como un reflejo de la soltura, la alegría y la capacidad del Caribe para tomársela ligera.

Estos capítulos reúnen los análisis y vivencias de historiadores, DJs, gestores y coleccionistas fundamentales en la preservación de esta memoria, entre ellos: Ángela Arias ‘La Niña’, fundadora del Rey de Rocha; Chawala, cantante y CEO de la misma organización; El Hijo del Saya, cantante y heredero de ‘El Sayayín’; José Orozco y José Balceiro, historiadores y DJs; Víctor ‘El Conde’ Conde, DJ picotero, junto a muchas otras voces célebres y nuevas promesas del género.

"La champeta es un fenómeno social y cultural que ha construido identidad y comunidad en el Caribe. Con 'Detrás de la Champeta' buscamos registrar con rigor la memoria musical de un movimiento que nació en la calle y hoy nos representa a todos. Para Andina Light, realizar este documental es una forma de rendir tributo a los verdaderos gestores del género, dejar un registro histórico para las futuras generaciones y recordarle a Colombia que la historia y la cultura del Caribe se disfrutan mejor cuando aprendemos a tomárnosla ligera", señaló Juan Soler, Vicepresidente de Mercadeo de Central Cervecera de Colombia.

El primer capítulo de ‘Detrás de la Champeta’ se encuentra disponible en los canales digitales de Andina Light.

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