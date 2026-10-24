Capturan a cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en Bolívar

Una diligencia de allanamiento y registro en zona rural de la vereda San Isidro, del municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar), terminó en un enfrentamiento armado que acabó con la captura de cuatro presuntos integrantes del Bloque Magdalena Medio ‘Gentil Duarte’ de las disidencias de las Farc. Un menor de edad también fue aprehendido.



La operación fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), junto con su Cuerpo Élite Policial (CELIT), en articulación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.



Los capturados fueron identificados como alias ‘Toni’, alias ‘Santiago’ y alias ‘Stiven’.

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En medio de los disparos, uno de los cabecillas que resultó herido durante el intercambio de disparos logró huir de la zona boscosa. Sin embargo, el seguimiento ininterrumpido de inteligencia permitió ubicarlo ingresando al Hospital Local San Sebastián del municipio de Morales (Bolívar), a donde acudió para recibir atención médica por las heridas ocasionadas con arma de fuego durante el operativo.



Hasta este centro asistencial se desplazaron por vía aérea investigadores del Grupo Investigativo de Delitos Contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (GRATE) de la DIJIN, quienes, en coordinación con uniformados de la Estación de Policía Morales, verificaron sus características físicas, morfológicas y tatuajes particulares, confirmando su plena identidad mediante análisis dactiloscópico.



De inmediato fue capturado. Se trata de David José Rosales Castiblanco, ciudadano extranjero conocido en el mundo criminal como ‘Brayan Veneco’, quien figura en el cartel de los más buscados de la Gobernación de Antioquia.



Durante los procedimientos también fueron encontrados un fusil y 13 proveedores, una pistola con su respectivo proveedor, 921 cartuchos de distintos calibres, tres artefactos explosivos improvisados, seis uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuatro morrales de campaña, cuatro chalecos tipo arnés, dos cascos blindados, cuatro brazaletes y una boina.

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