General Federico Mejía será ascendido pese a investigación por liberar a capturado con droga en el Cauca

Federico Alberto Mejía Torres, investigado por ordenar la liberación de un capturado y la devolución de la droga que le fue incautada, será ascendido a mayor general.



Su nombre hace parte del listado de 18 oficiales que serán ascendidos a ese mismo cargo. Entre ellos: Óscar Leonel Murillo Díaz, Javier Hernando Africano López, Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, Rodolfo Morales Franco, Edilberto Cortés Moncada, Carlos Alberto Padilla Cepeda y Gerardo Ortiz Ramírez, entre otros nombres.



Mejía es investigado en la justicia por los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.



La investigación se remonta al 31 de enero de 2024, cuando, en su condición de comandante del Comando Conjunto de Cauca, habría ordenado irregularmente la liberación de Melciades Guaca Armero, capturado con más de cuatro kilos de pasta base de coca.

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Guaca Armero fue detenido en la vereda El Diamante, durante una operación militar en El Plateado, y desde ese momento, según la Fiscalía, empezaron las irregularidades: al enterarse de la captura, el general adujo que no contaba con horas de vuelo para trasladarlo a Popayán.



Sin embargo, sus subalternos hicieron todo lo posible por llevarlo hasta esa ciudad, y lo lograron. Fue entonces cuando Mejía Torres ordenó devolverlo junto con la droga incautada, con el argumento de que se estaba presentando una asonada en la zona.



Sus subalternos le advirtieron entonces que era una decisión contraria a la ley y que podía tener problemas con la Fiscalía, quien ya estaba enterada de esa detención. A lo que contestó que él se entendía con esa institución, pero que hicieran lo que ordenaba.

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