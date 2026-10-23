Quite esa cara de seriedad: el mensaje de De la Espriella al alcalde de Dosquebradas

El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un momento que llamó la atención durante su visita a Pereira, Risaralda, cuando se dirigió al alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo, para hacerle un comentario sobre su expresión mientras presentaba las medidas del Gobierno para atender a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Quite esa cara de seriedad, alcalde de Dosquebradas, una risita, hermano, está muy serio, estamos trayendo las soluciones”, manifestó el mandatario ante los asistentes al evento, en medio de su intervención sobre los recursos destinados a la recuperación de la región.

El intercambio ocurrió durante una jornada en la que el Gobierno nacional presentó un balance de las inversiones y las acciones previstas para reconstruir viviendas, recuperar la infraestructura afectada y respaldar a quienes perdieron sus hogares o actividades económicas por cuenta del sismo.

El comentario del presidente se produjo mientras hablaba de la puesta en marcha de 300 subsidios para la rehabilitación de viviendas en Pereira y Dosquebradas.

La observación sobre la expresión del alcalde no quedó ahí. Durante la misma intervención, el presidente volvió a dirigirse a Jiménez Naranjo cuando hablaba de los recursos destinados a la reactivación económica de la región.

“De esos recursos, de los 4.600, 1.500 millones estarán destinados específicamente a la reactivación económica de Pereira y Risaralda. ¿Cómo la ve, alcalde? Bien. No, eso más serio que un tacaño recién atracado”, mencionó De la Espriella.

La frase provocó reacciones entre los asistentes, mientras el mandatario continuaba con la presentación de las medidas para atender las consecuencias de la emergencia.

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¿Qué ayudas anunció el Gobierno?

Durante su visita a Pereira, De la Espriella anunció la puesta en marcha de 300 subsidios para la rehabilitación de viviendas en Pereira y Dosquebradas, dos de los municipios afectados por el terremoto.

El Gobierno también presentó en general un paquete de inversiones superior a los $332.000 millones para desarrollar 7.385 intervenciones habitacionales, entre mejoramientos, rehabilitaciones y construcción de nuevas viviendas.

Dentro de las medidas se incluyeron recursos para la recuperación de inmuebles afectados y programas destinados a que las familias damnificadas puedan regresar a condiciones habitacionales adecuadas.

El presidente defendió los tiempos del Fondo Milagro

Otro de los asuntos abordados durante la jornada fue la conformación del Fondo Milagro, mecanismo creado para canalizar recursos destinados a la reconstrucción.

De la Espriella aseguró que el proceso para estructurarlo tomó aproximadamente un mes y medio, un plazo que contrastó con los ocho meses que, según afirmó, pueden tardar procedimientos similares en otras circunstancias.

“Usted va a sacar aquí la placa de un carro y es un lío. Imagínense montar todo esto. Pero lo hicimos porque no paramos de trabajar; son 20 horas al día con toda la responsabilidad, con todo el compromiso y con toda la determinación de ayudarnos a levantarnos”, manifestó el presidente.

El mandatario sostuvo que el propósito de las medidas es acelerar la recuperación de las zonas afectadas y atender las necesidades de las familias que sufrieron daños en sus viviendas y actividades económicas.