Esposa de Rodrigo Lara reveló quién estaría detrás de su salida del Ministerio del Interior

María José Valenzuela, casada con el ahora exministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo, hizo comentarios en redes sociales que revelarían el verdadero motivo de su salida del Gobierno.

Desestimó otras hipótesis que han circulado, como que Lara quiera aspirar a la alcaldía de Bogotá o la caída del Presupuesto General de la Nación en el Congreso. En cambio, Valenzuela culpó al estratega Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.

“Se va para no inhabilitarse. Mañana amanecerá candidato a la alcaldía de Bogotá”, dijo el usuario Andrés Tafur en una publicación de Facebook.

Ante ese comentario, Villareal respondió: “No, Andrés, tú y (yo) fuimos compañeros y te juro que no es cierto. Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”.

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En otro comentario (que ya borró), esta vez en Instagram, Valenzuela respondió a otra persona que todo se habría tratado de un plan de Suárez para sacar a Lara del camino. También dio pistas de la influencia que Suárez tiene en el Gobierno.

“Te cuento que eso sólo fue una persecución orquestada. Se fue porque no le quiso nombrar una viceministra a Carlos Suárez que es el poder detrás del trono. Ahí empezó toda la persecución”, sentenció.

Estos comentarios confirmarían lo que algunas fuentes dentro del Ministerio del Interior le venían diciendo a El Colombiano: que quien buscaba la salida de Lara era Suárez.

Además, el asesor celebró la llegada del exprocurador Alejandro Ordóñez a la cartera, a quien había acompañado como estratega en las elecciones presidenciales de 2018.

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