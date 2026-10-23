Salen seis integrantes del equipo legislativo de Minhacienda tras trámite del Presupuesto de 2027

El Ministerio de Hacienda registró la salida de seis integrantes del equipo encargado de mantener el enlace con el Congreso de la República, en medio de los cuestionamientos por las fallas en el trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027.

De acuerdo con la información conocida, una persona presentó su renuncia y se dieron por terminados cinco contratos de prestación de servicios del grupo que acompañaba el proceso legislativo en el Congreso.

Las salidas se producen después de que el Gobierno nacional expidiera por decreto el presupuesto para 2027, tras las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes, que no fueron conciliadas dentro del plazo establecido.

¿Por qué salieron integrantes del equipo de enlace legislativo?

El equipo de enlace legislativo cumple funciones de coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso durante la discusión y el trámite de iniciativas económicas. Por eso, su actuación quedó bajo escrutinio luego de los problemas registrados durante la aprobación del presupuesto.

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La controversia se originó en las diferencias entre los textos aprobados por ambas cámaras, que impidieron completar la conciliación antes de la fecha límite. Ante esta situación, el Gobierno expidió el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026, que fijó el Presupuesto General de la Nación para 2027 en cerca de $634,9 billones.

La expedición del decreto abrió interrogantes sobre las responsabilidades políticas y administrativas por lo ocurrido durante el trámite legislativo.

Piden la renuncia del ministro de Hacienda

Las fallas en el proceso también provocaron cuestionamientos desde el Congreso. El vicepresidente segundo del Senado, Alejandro Ocampo, pidió la renuncia del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, al considerar que debía asumir la responsabilidad política por lo sucedido.

“El ministro de Hacienda es el responsable político del presupuesto. Si en la ley que define cada peso del país no hay certeza ni siquiera sobre lo que se aprobó, el ministro no puede seguir en el cargo”, afirmó Ocampo.

La controversia mantiene la atención sobre el papel del Gobierno y del Congreso en el trámite presupuestal, así como sobre las consecuencias institucionales de las diferencias entre los textos aprobados por las dos cámaras.

Tomado de El Universal.

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