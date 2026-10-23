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Cancelan 'La noche de las ánimas' en el Cementerio Central de Bogotá
El Ministerio de Cultura advirtió que la actividad ponía en riesgo la estructura de este Bien de Interés Cultural y Monumento de la Nación.
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crojas
Cancelan 'La noche de las ánimas' en el Cementerio Central de Bogotá
Colprensa
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Viernes, 23 de Octubre de 2026

Dentro de la gran cantidad de eventos que se habían organizado para celebrar el Halloween el próximo 31 de octubre se encontraba 'La noche de las ánimas', que buscaba ser una experiencia nocturna que se desarrollaría en el Cementerio Central de Bogotá.

Pero a una semana de la realización de este evento, se anunció su cancelación, tras el pronunciamiento del Ministerio de Cultura que consideró que había riesgos para el Patrimonio Cultural y Monumento de la Nación en la realización de este evento, que era organizado por Rafael Taibo, reconocido por los televidentes del país por realizar programas de televisión sobre lo paranormal en distintas partes del país, incluso en el propio Cementerio Central.

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La idea de 'La noche de las ánimas' era realizar recorridos nocturnos y contenidos relacionados con la historia del cementerio y los fenómenos paranormales, lo que de inmediato generó un debate sobre los límites de este tipo de actividades en un lugar como un cementerio, que no tiene las condiciones y la estructura para recorridos masivos nocturnos.

El Cementerio Central de Bogotá, mediante Decreto 2390 del 28 de septiembre de 1984, declaró monumento nacional la parte principal del Cementerio Central, que en el mes de diciembre cumplirá 190 años de historia.

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En la comunicación enviada por el Ministerio de Cultura aclara que es un Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (BICN) y que genera un Régimen Especial de Protección que, de acuerdo con la Ley, implica aspectos específicos para su conservación y limita el desarrollo de cualquier tipo de actividad que implique posibles riesgos en sus instalaciones.

"El Ministerio no busca prohibir eventos culturales ni iniciativas de apropiación social del patrimonio, su actuación se refiere a las condiciones particulares de esta actividad, que fue promocionada sin contar con autorización previa, lo cual es requisito indispensable para la realización de este tipo de eventos", dicta la comunicación que envió tras conocer la convocatoria del evento, solicitando información al concesionario encargado de la administración del Cementerio y exhortó a las autoridades distritales a adoptar las medidas  necesarias para garantizar la protección del inmueble.

Entre las consideraciones técnicas se encuentran la restricción parcial de uso de un sector del cementerio, los posibles riesgos para sus estructuras y unidades funerarias, el acceso a espacios restringidos y la necesidad de contar con medidas de prevención, seguridad y atención de emergencias.

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