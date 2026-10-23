¿Debe crédito en el Icetex? El cambio en los intereses que podría aliviar su saldo pendiente

Cerca de 235.000 usuarios de créditos educativos del Icetex podrán acceder desde octubre a una reducción temporal de la tasa de interés, que quedará en el índice de precios al consumidor (IPC) más 0 %. Para financiar el beneficio, el Gobierno nacional destinó $100.000 millones, que cubrirán el recargo adicional a la inflación mientras haya recursos disponibles.

La medida cobija tanto a estudiantes que todavía están cursando sus estudios como a quienes se encuentran en etapa de amortización, es decir, pagando su crédito. Para acceder al alivio, los beneficiarios deben estar al día con sus obligaciones o registrar una mora que no supere los 30 días.

Según la Presidencia de la República, el subsidio se verá reflejado en el recibo de pago de octubre y se mantendrá hasta que se agoten los recursos asignados.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio del Icetex?

El Gobierno informó que la asignación del beneficio prioriza a los usuarios con mayor grado de vulnerabilidad. La distribución de los recursos contempla dos grupos:

Estudiantes en etapa de estudios: 64.904 usuarios, con recursos asignados por $49.330 millones.

Beneficiarios en etapa de amortización: cerca de 170.000 usuarios, con una asignación de $51.605 millones.

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La Presidencia precisó que el beneficio se aplica de manera automática, sin intermediarios, de acuerdo con los criterios de priorización establecidos.

“Es fundamental precisar que este beneficio no constituye una condonación del capital de la deuda y estará vigente mientras los recursos asignados estén disponibles, priorizando de manera automática y sin intermediarios a la población con mayor grado de vulnerabilidad”, indicó el Gobierno.

Esto significa que el subsidio reduce temporalmente los intereses que deben pagar los beneficiarios, pero no elimina el saldo pendiente de sus créditos educativos.

¿Qué pasará cuando se agoten los $100.000 millones?

El Icetex aclaró que, una vez se utilice la totalidad de los recursos destinados al programa, los intereses volverán a calcularse con la tasa pactada al momento de contratar el crédito.

Esa tasa depende de la línea de financiación y puede ubicarse entre el IPC más 7 % y el IPC más 12 %. Por eso, el alivio anunciado no representa un cambio permanente en las condiciones originales del préstamo.

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La duración del subsidio dependerá de la disponibilidad de los recursos y de la cantidad de usuarios que reciban el beneficio.

El antecedente de los subsidios a las tasas de interés

En febrero de 2025, el Icetex informó a sus usuarios que, debido a la situación fiscal del país, los beneficiarios de créditos educativos que se encontraban en periodo de pago dejarían de recibir el subsidio a las tasas de interés. Como consecuencia, los préstamos regresaron a las condiciones pactadas originalmente.

Durante 2026, el Gobierno volvió a destinar recursos para cubrir parte de los intereses. Según Miller Soto, vocero del Ejecutivo, en abril se asignaron otros $100.000 millones, con los que se cubrieron durante cerca de tres meses los intereses de aproximadamente 170.000 personas.

“Esa plata se acabó”, afirmó Soto al explicar por qué fue necesario habilitar una nueva bolsa de recursos a través del Ministerio de Educación y el Icetex.

El funcionario también señaló que existe un proyecto de resolución para establecer un orden de priorización si el dinero disponible no alcanza para cubrir a todos los usuarios. Según explicó, tendrían prioridad quienes fueron identificados en condición de vulnerabilidad al momento de obtener el crédito.

De esta manera, el nuevo alivio busca reducir temporalmente el costo financiero de los créditos educativos, aunque su alcance dependerá de los recursos disponibles y de los criterios de selección aplicados por el Icetex.