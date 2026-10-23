Grupo Nutresa adquiere la cadena Presto y salva más de 700 empleos

El Grupo Nutresa firmó un contrato de compraventa para adquirir la marca Presto, luego de que la Superintendencia de Sociedades autorizó la venta dentro del proceso de liquidación que se adelantaba respecto de la cadena de hamburguesas.



Este movimiento incluye la adquisición de los puntos de venta, planta y centros de producción.



La compra evita el cierre de la cadena de restaurantes y permite mantener el empleo de sus 700 colaboradores.

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Ante la situación de la empresa, el grupo empresarial informó que las próximas semanas será definido un plan de fortalecimiento de la marca, priorizando la continuidad de su operación.

Presto hará parte del portafolio de alimentos al consumidor de Nutresa, que incluye El Corral, El Corral Gourmet, Papa John's, Beer Station, Leños y Carbón y Mimo 's.



La marca seguirá operando de manera independiente, con identidad y propuesta de valor propia.



“En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia. Detrás de la marca están los equipos que durante 45 años han construido un legado”, indicó Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa.

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“Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Colombia, en su talento y en la industria de restaurantes, que genera empleo y fortalece el tejido empresarial en las regiones”, añadió el líder empresarial.



Hace pocos días la Supersociedades autorizó la venta de la cadena de hamburguesas Presto tras su liquidación. La compañía continuaba con sus restaurantes y puntos de venta abiertos mientras buscaba un comprador que le permitirá continuar con sus operaciones.



La liquidación de Presto llegó debido a un deterioro financiero sostenido, una fuerte disminución del flujo de caja y el incumplimiento de obligaciones y gastos de administración durante los últimos años.

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