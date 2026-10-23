El consumo se enfría: hogares gastan menos en moda, licor, cigarros y combustible

La economía colombiana registró la primera contracción anual de 2026 y, en agosto, cayó 0,04% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El equipo de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá evaluó el reporte y concluyó que el descenso del ISE se vio impulsado por una fuerte revaluación del peso colombiano, que perjudicó las exportaciones y el turismo, así como por las elevadas tasas de interés y una mayor percepción de riesgo fiscal.

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Adicionalmente, los investigadores indicaron que los esfuerzos iniciales de la nueva administración gubernamental por limitar el gasto público frenaron la actividad económica.

Debilitamiento del comercio

Los expertos de Banco de Bogotá manifestaron que, en agosto, se consolidaron señales de debilidad del comercio, por un posible “agotamiento del ciclo de consumo de los hogares en bienes durables y semidurables, en medio de menores ingresos”.

“Si bien el crecimiento de las ventas minoristas aceleró de 5,3% a 7,3% entre julio y agosto, este resultado obedeció principalmente al dinamismo de la venta de vehículos. Excluyendo este rubro, el crecimiento se moderó de 2,3% a 1,9%. En efecto, varios segmentos del comercio registraron un deterioro”, informaron los economistas.

El análisis reflejó que la venta de prendas de vestir completó dos meses consecutivos de contracciones anuales, mientras que la de calzado acumuló tres meses de caídas, “situación que no se observaba de manera simultánea desde mediados de 2024”. En tanto, por primera vez en dos años y medio, la venta de equipos de informática y telecomunicaciones registró una contracción anual.

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Otro dato interesante es que la comercialización de bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos de tabaco se contrajo 6,1% anual, siendo la caída más profunda desde marzo de 2025. Los analistas sugirieron que el fin de la Copa Mundial de la FIFA y la mayor inflación de estos productos afectó su demanda.

“La demanda de combustibles extendió su racha negativa, probablemente como resultado de una mayor adopción de medios de transporte eléctricos por parte de los hogares. Así, de las 19 ramas que conforman el comercio minorista, cinco registraron contracciones anuales, algo que no se observaba desde septiembre de 2024”, apuntó el documento.

Para los economistas de Banco de Bogotá, este escenario adverso parece consecuencia de unas condiciones financieras más restrictivas para los hogares, los efectos económicos del terremoto del 10 de agosto y la expectativa de un ajuste fiscal en los próximos meses.

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Se proyecta un crecimiento trimestral inferior al esperado y es probable que el Banco de la República detenga las alzas en su tasa de referencia por el resto del año.

El ISE

El ISE evidenció que las actividades primarias (agricultura y minería) cayeron 3,2%; mientras que las secundarias, es decir, industria y manufactura, bajaron 3%. En la otra orilla, las terciarias crecieron 1,1%, destacándose el suministro de electricidad, gas y agua, con una variación de 4,7%.

Además, la administración pública se incrementó en 2,2%, aunque fue menor al aumento registrado en julio (5,25%).

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