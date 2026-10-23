Solicitan que el crimen del periodista Cristian Herrera sea llevado a la justicia especializada

Hoy, tras conocerse la audiencia de presentación del escrito de acusación en contra de los tres señalados por el crimen de Cristian Herrera, el juzgado de conocimiento consideró remitir el proceso a un juez especializado (de mayor jerarquía), dada la gravedad de los delitos cometidos contra un periodista.

El argumento principal radica en que, una vez radicado el escrito, si el juez considera que el delito le compete a la justicia especializada (o viceversa), debe declararse incompetente. De igual forma, las partes procesales (la Fiscalía, la defensa o las víctimas) pueden solicitar este cambio durante la misma audiencia.

Así las cosas, la fecha que se había fijado para el inicio del juicio oral (7 de diciembre) se aplazaría, mientras que el próximo 4 de noviembre se resolverá dicha solicitud.

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La audiencia de acusación se adelantó de manera virtual en contra de Jhon Sebastián Duque Andrade, alias Demonio; Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

Los tres imputados fueron capturados días después del crimen y son señalados como los presuntos responsables del homicidio perpetrado el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta.

Según la Fiscalía, las pruebas indican que el taxista Wilmer Portillo González utilizó su vehículo de trabajo para hacerle seguimientos al comunicador en su vivienda y en otros lugares que frecuentaba. Asimismo, la mujer habría participado en las labores de inteligencia previa, mientras que alias Demonio habría sido el encargado de dispararle repetidamente a la víctima.

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