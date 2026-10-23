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Asesinan a un hombre a una cuadra de la Terminal de Transportes de Cúcuta
La víctima se movilizaba en bicicleta cuando fue sorprendida por el agresor, que huyó del lugar.
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dsifontes
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Viernes, 23 de Octubre de 2026

Un nuevo hecho de sangre sacudió a Cúcuta en la tarde de este viernes. Un hombre que se movilizaba en bicicleta fue atacado a disparos por un motociclista que, tras cometer el crimen, huyó del lugar.

El ataque ocurrió en la avenida 8A con calle 0, en el barrio Pueblo Nuevo, donde la víctima fue sorprendida por el pistolero. El hombre, de aproximadamente 30 años, cayó sin vida sobre el asfalto, a una cuadra de la Terminal de Transportes.

Puede leer: El recorrido criminal de alias Resorte, pasó por tres grupos armados antes de ser abatido en Chinácota

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos y adelantan las investigaciones para establecer la identidad de la víctima, esclarecer los móviles del homicidio e identificar al responsable.

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