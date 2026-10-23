Estadounidense acusado falsamente de supuesto abuso sexual en Bogotá ya logró la adopción del menor y sus dos hermanos

El estadounidense que fue acusado falsamente de abusar de un menor en un apartamento en Bogotá decidió continuar con el proceso de adopción del niño de 7 años y sus hermanos, de 4 y 15.

Este caso, ocurrido en junio de este año, causó gran revuelo en Colombia, puesto que una denuncia ciudadana desencadenó una histeria colectiva e hizo que el extranjero fuera llevado ante las autoridades, rodeado de policías y de una multitud de personas que al parecer pretendían lincharlo.

El hombre fue visto en el balcón de un edificio con uno de los niños. En ese momento, pasaba por la calle un grupo de personas que, al verlos, manifestó que estaba abusando sexualmente del menor. También grabaron un video que después se filtró en redes sociales.

A partir de ese momento, se inició un proceso judicial en el que también se involucró el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que más tarde explicó que todo comenzó dentro del apartamento por una situación cotidiana entre hermanos.

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Una de las niñas dañó un juguete y el menor de 7 años se alteró. Según los relatos recopilados por las autoridades, el padre adoptante decidió llevarlo al balcón para ayudarlo a respirar y tranquilizarse.

Luego de esclarecer lo ocurrido, las autoridades dejaron en libertad al extranjero, quien anunció acciones legales contra los denunciantes y el Estado, después de que el expresidente Gustavo Petro también lo señalara en sus redes sociales.

Culminación del proceso de adopción

Pese a lo ocurrido, el estadounidense y su pareja culminaron el proceso de adopción y ahora viven con los tres hermanos en Texas, Estados Unidos.

Así lo confirmó el abogado Fabio Humar, apoderado de la familia, añadiendo que en un principio pensó que el extranjero iba a claudicar el trámite por lo ocurrido, pero que finalmente decidió seguir adelante.

“Ellos vinieron por tres niños, uno de ellos ya grande. Era un proceso muy difícil. Y así los recibe Colombia... Yo pensé que el señor se iba a ir del país, pero no: decidió quedarse para terminar el proceso y ahora viven en Texas”, reveló en Caracol Radio.

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Humar enfatizó que el caso era grave por tratarse de un menor de edad. “Usted no puede acusar a una persona porque creyó haber visto una cosa tan grave”, dijo el abogado al medio citado, agregando que ya firmaron dos acuerdos de indemnización.

En el momento de los hechos, las autoridades hicieron un llamado a continuar denunciando, pero con pruebas y por los canales adecuados, acudiendo o llamando a la Policía Nacional, el ICBF o la Fiscalía General de la Nación, para que estas entidades investiguen el caso y se haga el debido proceso.

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