Se mueve la cosa política tras remezón de renuncias en la Gobernación de Norte de Santander

Las renuncias de secretarios, asesores y directivos de la Gobernación se suman a los movimientos registrados en la Alcaldía de Cúcuta. Entre los posibles candidatos hay nombres que apuntan a las alcaldías de Ocaña, Tibú y Cúcuta, así como a la Asamblea departamental.

La carrera por las elecciones territoriales de 2027 comenzó a modificar la composición de los gobiernos de Norte de Santander. En la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta se conocieron renuncias de funcionarios que buscan dejar sus cargos antes de participar en la contienda por alcaldías, concejos, asambleas y la Gobernación.

El movimiento más numeroso se produjo durante el fin de semana, cuando 12 funcionarios, entre secretarios de despacho, asesores y directivos, presentaron su dimisión o se sumaron a la salida de sus cargos, según la información conocida por La Opinión. Las decisiones responden, de acuerdo con las fuentes consultadas por ese medio, a la necesidad de revisar los plazos legales para evitar inhabilidades electorales.

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El gobernador William Villamizar despidió públicamente a parte de los integrantes de su equipo y agradeció el trabajo realizado durante su paso por la administración departamental. En el acto destacó el cumplimiento de las metas de las diferentes dependencias.

La salida de funcionarios con responsabilidades en áreas estratégicas de la Gobernación deja al descubierto el interés de varios integrantes del equipo de gobierno por trasladar su actividad a la competencia electoral del próximo año.