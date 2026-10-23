Se mueve la cosa política tras remezón de renuncias en la Gobernación de Norte de Santander

La lista incluye, además, movimientos relacionados con la Asamblea departamental. Oliverio Castellanos dejó su cargo como asesor de relacionamiento ciudadano para evitar una posible inhabilidad de su padre, Oliverio Castellanos, quien buscaría una curul en esa corporación.
Una situación semejante se presentó con César Camilo Rojas, secretario de Turismo de Norte de Santander. Su renuncia estaría encaminada a no afectar las aspiraciones de su hermano, César Ricardo Rojas Ramírez, quien también dejó la Secretaría de Educación de Cúcuta con el propósito de competir por un escaño en la Asamblea.
Los cambios en el gabinete departamental
Entre los funcionarios que dejaron sus puestos en la Gobernación figuran:
Samir Casadiego, secretario de Hábitat.
Aldair Álvarez, secretario de Agua.
Viviana Fonseca, secretaria de Fronteras.
Cristian Jiménez, secretario de Medio Ambiente.
Fabio Rodríguez, secretario de Víctimas.
Danny Cañas, secretario de Agricultura.
César Camilo Rojas, secretario de Turismo.
María Andrea Sanguino, consejera de articulación institucional en Bogotá.
Oliverio Castellanos, asesor de relacionamiento ciudadano.
Claudia Parra, subsecretaria de Educación.
Brayhan Torres, asesor de la Casa Fiscal en Bogotá.
Miguel Ángel Flórez, asesor en asuntos de emprendimiento.
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