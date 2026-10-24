¡Atención, adultos mayores! Estas son las fechas de pago de Colombia Mayor

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social confirmó el inicio de una nueva jornada de giros dentro del programa Colombia Mayor que beneficiará a más de 2,8 millones de adultos mayores en el territorio nacional.

A partir del próximo miércoles 28 de octubre de 2026 comenzarán los pagos de estos subsidios que van dirigidos a adultos mayores que están en situación de extrema vulnerabilidad.

Los desembolsos presenciales que beneficiarán a 2.850.685 adultos mayores se llevarán a cabo de forma presencial en las zonas urbanas y rurales de todo el país a través de la red de operadores aliados SuperGiros y SuRed. Para efectuar el reclamo del subsidio en taquilla, los titulares deberán acudir personalmente portando su cédula de ciudadanía original.

Durante la atención, el personal encargado realizará la comprobación de identidad mediante registro biométrico de huella dactilar y hará entrega del dinero en efectivo junto con la tirilla de pago. Prosperidad Social hizo un llamado explícito a los usuarios a exigir dicho comprobante físico y corroborar que la suma recibida coincida exactamente con el valor asignado.

Lea aquí: Exministro Rodrigo Lara asegura que se destrabó el proyecto del Canal del Dique

En los casos donde los adultos mayores presenten limitaciones severas de movilidad o complicaciones de salud que les impidan desplazarse, el cobro podrá ser realizado por un familiar o apoderado mediante un poder debidamente legalizado ante notaría pública. Adicionalmente, el organismo estatal avanza en la bancarización del beneficio con la implementación del Gestor de Información Financiera (GIF).

Este aplicativo, disponible a través del sitio web institucional www.prosperidadsocial.gov.co, permite a los participantes vincular sus cuentas de ahorro o depósitos electrónicos para percibir los fondos de manera directa y segura.

La entrega del auxilio representará, según Prosperidad Social, una inyección económica masiva para los sectores más vulnerables del país, contando con una inversión presupuestal total de 669.581 millones de pesos.

A través de esta transferencia directa, las personas registradas en el sistema podrán cobrar giros de hasta 230.000 pesos colombianos, ajuste determinado por las condiciones socioeconómicas y la edad consignada en los registros del programa. Asimismo, en Bogotá, los adultos mayores que no acceden al monto diferenciado tendrán acceso a un giro de 150.000 pesos, resultado de los acuerdos de cofinanciación celebrados con la administración distrital.

Respecto a la financiación del programa, la directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, destacó en un comunicado la trascendencia de garantizar estos giros para las familias que dependen de este ingreso mensual para solventar necesidades básicas de alimentación y bienestar.

Según explicó la funcionaria, la consecución de los fondos fue priorizada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, haciendo frente a un importante desfinanciamiento inicial en las arcas del programa por el pasado gobierno.

Lea también: Carlos Suárez reveló cómo las redes sociales impulsaron la campaña presidencial de De la Espriella

En las evaluaciones financieras efectuadas al comienzo de esta administración se identificó un faltante presupuestal para cubrir los compromisos de Colombia Mayor en 2026. Debido a ello, la entidad debió gestionar más de 400.000 millones de pesos adicionales para poder saldar el ciclo de pagos finalizado en septiembre, al tiempo que estructuró la financiación para la presente entrega de octubre.

Para evitar fraudes, Prosperidad Social fue enfática en recordar que todos los trámites, consultas y registros vinculados a Colombia Mayor son estrictamente gratuitos y no requieren de ningún tipo de cobrador o intermediario ajeno a la institución. La entidad aconsejó verificar el estado del subsidio antes de acudir a los puntos de pago para evitar desplazamientos innecesarios.

En caso de que la ciudadanía tenga dudas relacionadas a la entrega de subsidios, pueden llamar a la línea telefónica nacional gratuita 01-8000-95-1100, la línea de atención desde celular (+57) 601 3791088, el servicio de mensajería de texto gratuita 85594 y las oficinas de las gerencias regionales.