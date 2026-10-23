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Contraloría alerta por bajo cumplimiento del Plan de Desarrollo de Petro: llegó al 72,5%
La Contraloría General advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro presentó rezagos en reforma agraria, salud pública, agua potable rural y compromisos con pueblos étnicos.
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dsifontes
GUSTAVO PETRO
Colprensa
Colprensa
Viernes, 23 de Octubre de 2026

La Contraloría General de la República advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro alcanzó un cumplimiento de 72,5% al 7 de agosto de este año, el resultado más bajo frente a los últimos tres gobiernos.

De las metas evaluadas, 44% quedó incumplido y 23% registró avances inferiores a 50%. Los mayores rezagos, según reportes del Departamento Nacional de Planeación, se concentran en reforma agraria, agua potable rural, salud pública, juventud y sustitución de cultivos.

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"Para el periodo 2014-2018 el porcentaje de cumplimiento fue de 82,5%, y frente al periodo 2018-2022 el porcentaje de cumplimiento fue de 82,21%. Desde la Contraloría destacamos que de las metas evaluadas, 33% se cumplió, 44% quedaron incumplidas y 23% con metas inferiores a 50%", dijo Francisco José Chaux, el vicecontralor general.

Chaux agregó que de los 269 compromisos con los pueblos étnicos, 149 avanzaron a menos de la mitad, y 82 no registraron ningún avance

La Contraloría General de la República también advirtió fallas en los reportes y la verificación de los indicadores. "La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado".

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