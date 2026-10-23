Contraloría alerta por bajo cumplimiento del Plan de Desarrollo de Petro: llegó al 72,5%

La Contraloría General de la República advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro alcanzó un cumplimiento de 72,5% al 7 de agosto de este año, el resultado más bajo frente a los últimos tres gobiernos.

De las metas evaluadas, 44% quedó incumplido y 23% registró avances inferiores a 50%. Los mayores rezagos, según reportes del Departamento Nacional de Planeación, se concentran en reforma agraria, agua potable rural, salud pública, juventud y sustitución de cultivos.

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"Para el periodo 2014-2018 el porcentaje de cumplimiento fue de 82,5%, y frente al periodo 2018-2022 el porcentaje de cumplimiento fue de 82,21%. Desde la Contraloría destacamos que de las metas evaluadas, 33% se cumplió, 44% quedaron incumplidas y 23% con metas inferiores a 50%", dijo Francisco José Chaux, el vicecontralor general.

Chaux agregó que de los 269 compromisos con los pueblos étnicos, 149 avanzaron a menos de la mitad, y 82 no registraron ningún avance

La Contraloría General de la República también advirtió fallas en los reportes y la verificación de los indicadores. "La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado".