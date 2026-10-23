Todo listo para la elección del Comité permanente de Estratificación Socioeconómica de Cúcuta

La Personería de San José de Cúcuta confirmó que está todo listo para la jornada electoral en la que se elegirán los representantes de la comunidad ante el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica para el periodo 2027-2028.

La jornada democrática se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en horario continuo.

La entidad también dio a conocer el listado oficial de aspirantes habilitados para participar en la elección, luego de culminar el proceso de inscripción y verificación de las candidaturas.

Según informó la Personería, mediante la Resolución 073 de 2026, y en cumplimiento de las leyes 142 de 1994 y 732 de 2002, así como de la Resolución 058 del mismo año, se completaron las etapas de revisión de requisitos, verificación de posibles inhabilidades y recepción de recursos. Con ello, quedaron en firme las candidaturas correspondientes a las zonas urbana y rural del municipio.

El Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica está conformado por ocho integrantes con voz y voto: cuatro representantes de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y cuatro delegados de la comunidad.

Entre sus principales funciones está velar por la correcta clasificación de los inmuebles residenciales por estratos socioeconómicos, un proceso que incide en el cobro de los servicios públicos domiciliarios y en la asignación de subsidios tarifarios.

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La elección de los representantes comunitarios busca garantizar la participación ciudadana en el seguimiento y control de los procesos de estratificación socioeconómica del municipio.

Estos son los candidatos habilitados zona urbana:

Comuna 2: Juan Miguel Chirinos Maldonado, Sergio Enrique Valero Peñaranda.

Comuna 3: Ana Maritza Guerrero Toro, Javier Hernando Castellanos Contreras.

Comuna 4: Claudia Mayerly Pabuencia Cárdenas, Abraham Quintero Torres.

Comuna 6: Carlos Arturo Celis Luna.

Comuna 7: Luz Amparo Moncada Jaimes, Elexy Quintero Padilla.

Comuna 8: Luz Ley Clavijo Contreras, Amado Durán Quintero, Angélica Contreras Rangel.

Zona Rural: Corregimiento Buena Esperanza: José Ángel Jaimes Atuesta.

¿Dónde votar?

Plazoleta de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta (Palacio Municipal).

Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) — Calle 0 No. 12-17, barrio Comuneros, Ciudadela Juan Atalaya (junto al puesto de bomberos).

Requisitos para votar:

- Ser mayor de edad y presentar documento de identidad original.

- Acreditar residencia en Cúcuta mediante un recibo de pago de servicios públicos domiciliarios.

Cúcuta se prepara para elegir a los representantes comunitarios del Comité de Estratificación Socioeconómica.