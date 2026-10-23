Más de 30 mil personas se prepararon en Cúcuta para enfrentar emergencias por sismos

Balance del ejercicio
De acuerdo con los reportes consolidados, durante la jornada se registró la evacuación de más de 30.000 personas pertenecientes a distintas entidades y empresas. Asimismo, se reportó la evacuación de 60 seres sintientes, entre perros y gatos.
Según explicó la Administración municipal, durante el desarrollo del ejercicio se simuló la atención de diferentes situaciones derivadas del sismo.
Entre ellas, se simuló la existencia de 19 personas lesionadas y se reportaron casos de personas desaparecidas por parte de los organismos de socorro.
Adicionalmente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta reportó cinco personas desaparecidas, mientras que la empresa Veolia Aguas del Norte informó sobre otras cuatro personas en la misma condición.
También se simuló una falla estructural en la empresa Gases del Oriente, en su sede de Cenabastos. La situación fue atendida por la brigada de la empresa, en articulación con el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta.
Simulacro por contaminación
Por su parte, en Veolia Aguas del Norte se simuló un derrame de productos químicos en la planta El Pórtico, que dejó a una persona remitida a un centro asistencial por contacto con la sustancia.
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Asimismo, se informó sobre un daño en una tubería ubicada en la transversal 17, en el barrio San Miguel, que fue intervenido y controlado por una cuadrilla de emergencias de la empresa.
Como parte de la simulación, en el Palacio Municipal también se registró un conato de incendio, que fue atendido oportunamente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta.
En este escenario, las empresas de servicios públicos Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), Veolia Aguas del Norte y Gases del Oriente reportaron normalidad en la prestación de sus servicios en San José de Cúcuta al cierre de la primera hora del ejercicio.
“Cabe destacar que todas estas son situaciones que hicieron parte exclusivamente del ejercicio de simulación y no corresponden a hechos reales”, manifestó la Alcaldía.
En este sentido, la Secretaría de Gestión del Riesgo también comunicó que, aunque este simulacro se realiza una vez al año, las empresas pueden llevar a cabo estos ejercicios en más ocasiones para mejorar sus procesos y fortalecer la preparación ante posibles emergencias.
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