Más de 30 mil personas se prepararon en Cúcuta para enfrentar emergencias por sismos

Más de 540 entidades en Cúcuta participaron en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, desarrollado bajo el escenario hipotético de un sismo de magnitud 6,2.

Según explicó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres municipal, esta jornada se realizó con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta y coordinación ante una eventual emergencia.

La Alcaldía aseguró que en el ejercicio, desarrollado el pasado miércoles, participaron las secretarías de despacho, entidades de servicios públicos, empresas privadas, instituciones educativas, comunidades y organismos de socorro.

“Previo a la jornada, se abrió una inscripción a través de las páginas web de la Alcaldía y de Gestión del Riesgo, desde el 21 de septiembre hasta el 7 de octubre. Sin embargo, como quedaron varias empresas por fuera, se extendió el plazo hasta el 12 de octubre”, agregó la dependencia.

También: Un partido como este se recordará por mucho tiempo: Nicolás Chiesa, tras victoria del Cúcuta sobre Nacional

Asimismo, la oficina aclaró que esta jornada se realizó de manera articulada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la cual se le envió toda la información recopilada.

Igualmente, se informó que los lineamientos y las condiciones de la simulación estuvieron a cargo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, que, además, realizó una reunión virtual con las empresas para socializar el tema.