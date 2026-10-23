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Cúcuta estrena monumento a Camilo Daza, precursor de la aviación en Colombia
La réplica exacta del avión Santander fue instalada en la entrada de la terminal aérea.
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Monumento a Camilo Daza. Foto: La Opinión
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La Opinión
Viernes, 23 de Octubre de 2026

Este miércoles 21 de octubre se llevó a cabo la inauguración oficial del monumento en honor al aviador colombiano Camilo Daza Álvarez, considerado el fundador y precursor de la aviación en el país.

La obra fue instalada en el aeropuerto de Cúcuta, terminal que lleva su nombre. Con esta iniciativa, se espera que el monumento se convierta en un ícono turístico de la ciudad y forme parte de la identidad de Norte de Santander.

El evento protocolario contó con la participación de directivos de la Aeronáutica Civil, autoridades policiales y militares, representantes de la Gobernación de Norte de Santander y de la Alcaldía de Cúcuta, así como miembros de la fundación promotora del proyecto.

Durante la jornada se realizó la firma del acta de donación, mediante la cual la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco y Pro Cúcuta entregaron formalmente la estructura como parte del patrimonio cultural de la nación. Asimismo, se ofrecieron discursos de agradecimiento y se realizó el tradicional corte de cinta para oficializar la entrega.

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Historia del aviador

Camilo Daza Álvarez, nacido en Pamplona (Norte de Santander) el 25 de junio de 1898, demostró desde pequeño un gran interés por volar. Tras formarse en Europa y superar diversos obstáculos, en 1919 se convirtió en el primer colombiano en pilotear un avión.

Su trayectoria no solo abarcó la aviación comercial, sino que también formó parte de la Fuerza Aérea Colombiana, donde tuvo una destacada participación durante el conflicto con el Perú.

“Camilo Daza no quiso simplemente aprender a volar; quiso que Colombia aprendiera a volar”, destacó durante el encuentro Viviana Fonseca, secretaria de Fronteras de Norte de Santander.

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La réplica exacta del avión Santander fue instalada en la entrada del aeropuerto.
La réplica exacta del avión Santander fue instalada en la entrada del aeropuerto.
El monumento es una réplica fiel de la aeronave Santander, el mismo avión con el que Daza hizo historia en la aviación colombiana.
El monumento es una réplica fiel de la aeronave Santander, el mismo avión con el que Daza hizo historia en la aviación colombiana.
Detalles de la obra

El monumento es una réplica fiel de la aeronave Santander, el mismo avión con el que Daza hizo historia en la aviación colombiana.

La estructura destaca por su complejo diseño, elaborado con las medidas exactas de la aeronave original: cuenta con 12 metros de envergadura (ancho de alas), 8,40 metros de largo y 3,20 metros de alto. Además, el avión se encuentra suspendido por la cola a cuatro metros de altura sobre el suelo.

La base de concreto, de cuatro metros de alto, simula las botas del general. Desde allí se desprenden dos agujas con cuatro metros de separación entre sí que, como afirmó el presentador de la ceremonia, Ricardo Durán, “apuntan hacia el infinito, hacia Dios”.

Para resaltar la obra durante la noche, se incorporaron efectos de iluminación en las agujas y en el cuerpo del avión, permitiendo que sea apreciada por los visitantes que entran y salen de la ciudad.

La financiación y construcción del monumento estuvo a cargo de la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco y la Corporación para el Desarrollo Integral de Cúcuta.

La base de concreto, de cuatro metros de alto, simula las botas del general.
La base de concreto, de cuatro metros de alto, simula las botas del general.
La financiación y construcción del monumento estuvo a cargo de la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco y la Corporación para el Desarrollo Integral de Cúcuta.
La financiación y construcción del monumento estuvo a cargo de la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco y la Corporación para el Desarrollo Integral de Cúcuta.
El proceso de gestión inició el 5 de enero del año pasado, tras obtener las autorizaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aerocivil y la concesión Aeropuertos del Oriente.
El proceso de gestión inició el 5 de enero del año pasado, tras obtener las autorizaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aerocivil y la concesión Aeropuertos del Oriente.

Daniela Bocarejo - practicante de Periodismo.

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