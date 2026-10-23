Cúcuta estrena monumento a Camilo Daza, precursor de la aviación en Colombia

Este miércoles 21 de octubre se llevó a cabo la inauguración oficial del monumento en honor al aviador colombiano Camilo Daza Álvarez, considerado el fundador y precursor de la aviación en el país.

La obra fue instalada en el aeropuerto de Cúcuta, terminal que lleva su nombre. Con esta iniciativa, se espera que el monumento se convierta en un ícono turístico de la ciudad y forme parte de la identidad de Norte de Santander.

El evento protocolario contó con la participación de directivos de la Aeronáutica Civil, autoridades policiales y militares, representantes de la Gobernación de Norte de Santander y de la Alcaldía de Cúcuta, así como miembros de la fundación promotora del proyecto.

Durante la jornada se realizó la firma del acta de donación, mediante la cual la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco y Pro Cúcuta entregaron formalmente la estructura como parte del patrimonio cultural de la nación. Asimismo, se ofrecieron discursos de agradecimiento y se realizó el tradicional corte de cinta para oficializar la entrega.

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Historia del aviador

Camilo Daza Álvarez, nacido en Pamplona (Norte de Santander) el 25 de junio de 1898, demostró desde pequeño un gran interés por volar. Tras formarse en Europa y superar diversos obstáculos, en 1919 se convirtió en el primer colombiano en pilotear un avión.

Su trayectoria no solo abarcó la aviación comercial, sino que también formó parte de la Fuerza Aérea Colombiana, donde tuvo una destacada participación durante el conflicto con el Perú.

“Camilo Daza no quiso simplemente aprender a volar; quiso que Colombia aprendiera a volar”, destacó durante el encuentro Viviana Fonseca, secretaria de Fronteras de Norte de Santander.

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