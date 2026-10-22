Vuelve ‘Glee’ tras 11 años: así será el regreso de la serie

Después de 11 años de su final, ‘Glee’ regresará con una nueva producción. Disney+ y Hulu confirmaron oficialmente el reboot de la serie musical creada por Ryan Murphy, que se emitió entre 2009 y 2015 y conquistó al público con sus historias juveniles y versiones de grandes éxitos musicales.

El anuncio se realizó el miércoles 21 de octubre a través de las redes sociales oficiales del programa. La producción estará a cargo de 20th Television, aunque todavía no se han revelado la fecha de estreno, la trama ni el reparto completo.

Lea Michele regresaría como Rachel Berry en el reboot ‘Glee’

Una de las primeras novedades llegó a través de Variety, que informó el 22 de octubre que Lea Michele retomaría su papel de Rachel Berry, una de las protagonistas de la ficción. Además, Heather Morris, quien interpretó a Brittany Pierce, y Chord Overstreet, conocido como Sam Evans, publicaron mensajes en redes sociales que apuntarían a su participación. Sin embargo, las plataformas no han confirmado oficialmente el elenco.

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En septiembre, Ryan Murphy había adelantado a Entertainment Tonight que ya tenía un guion escrito junto a Brad Falchuk e Ian Brennan, colaboradores de la serie original. También aseguró que había conversado con cerca de diez actores del reparto y que las reacciones habían sido positivas.

Otros intérpretes han manifestado su interés en regresar. Jane Lynch, recordada como Sue Sylvester, se ha mostrado dispuesta a participar, mientras que Chris Colfer, quien interpretó a Kurt Hummel, expresó dudas por la dificultad que supondría retomar el proyecto tras la muerte de Naya Rivera.

‘Glee’ regresa tras las pérdidas de tres de sus protagonistas

La nueva producción también estará marcada por la ausencia de tres integrantes del elenco original: Cory Monteith, quien interpretó a Finn Hudson y murió en 2013; Mark Salling, recordado como Puck, quien murió en 2018; y Naya Rivera, actriz de Santana López, fallecida por ahogamiento accidental en 2020.

Durante sus seis temporadas, ‘Glee’ abordó temas como la sexualidad, la discriminación, la discapacidad y la salud mental, mientras popularizaba canciones como ‘Don’t Stop Believin’’ y ‘Teenage Dream’.

Su música continúa vigente: según datos citados por Variety, el catálogo de la serie registra alrededor de 4,1 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Por ahora, los seguidores deberán esperar nuevos anuncios para conocer cómo será esta nueva etapa y qué integrantes del elenco volverán a la pantalla.

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