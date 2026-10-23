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Ocaña tendrá este viernes su jornada del Día sin carros y motos
Mediciones servirán de insumo para desarrollar planes ambientales.
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jsarabia
Este viernes se llevará a cabo el día sin carros y motos en Ocaña para dar un respiro al planeta.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 23 de Octubre de 2026

Con el fin de promover alternativas de movilidad sostenible y generar conciencia sobre el uso responsable de los medios de transporte, este viernes se llevará a cabo el Día sin Carros y Motos en el municipio de Ocaña.

Bajo el lema «Ocaña se mueve diferente», las autoridades ambientales promueven actividades físicas, culturales y de integración familiar, en el horario de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

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Durante esta jornada, se busca incentivar los desplazamientos a pie, el uso de la bicicleta y el transporte público como opciones para movilizarse por la ciudad, contribuyendo a un desarrollo más sostenible y al disfrute de los espacios urbanos, manifestó el secretario de Movilidad, Enrique Noguera Meza.
 

Este viernes se llevará a cabo el día sin carros y motos en Ocaña para dar un respiro al planeta.

Insumos para los planes de desarrollo

Las autoridades ambientales, con sonómetros en mano, realizarán mediciones antes, durante y después del ejercicio. Los datos servirán como insumos para estructurar planes encaminados a mitigar la contaminación sonora y por material particulado.

El creador de la iniciativa en 2009, el sociólogo Wilson del Socorro Casadiego Angarita, destacó el compromiso de la ciudadanía y de las distintas instituciones con la conservación del planeta.

«Es un respiro; ojalá se repitiera varias veces al año para crear mayor conciencia ecológica», manifestó el catedrático.

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El Laboratorio de Calidad del Aire, conjuntamente con la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), la Unidad Técnica Ambiental, la Policía y los auxiliares de tránsito, instalará puestos de control en los sitios de mayor afluencia de vehículos para determinar los niveles de contaminación.
 

Este viernes se llevará a cabo el día sin carros y motos en Ocaña para dar un respiro al planeta.

Un día diferente

Los organizadores del evento diseñaron una variada programación con actividades pedagógicas, lúdicas, recreativas, deportivas y culturales. Esta incluye la Feria de Ecomovilidad, espacios de expresión artística en el marco de «Arte al Parque», una iniciativa articulada con la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, y la tradicional carrera recreativa de los carreteros del mercado, entre otras actividades desarrolladas con el apoyo de entidades aliadas, como la Cámara de Comercio de Ocaña y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes (IMDER), indicó la directora Alejandra Guerrero.

«Es un espacio de integración que busca fortalecer el núcleo primario de la sociedad, que es la familia, en torno a un objetivo común: el cuidado del medio ambiente», puntualizó.
 

Este viernes se llevará a cabo el día sin carros y motos en Ocaña para dar un respiro al planeta.

Disciplina ciudadana

La Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña estableció los lineamientos para desarrollar la jornada, encaminada a crear conciencia ecológica.

El titular de esa dependencia, Enrique Noguera Meza, recordó que el incumplimiento de la medida contempla una sanción de 15 salarios mínimos legales vigentes y la inmovilización del vehículo. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que conozca y acate las disposiciones establecidas para esta jornada.

Están exentos de la medida los vehículos de servicio público de pasajeros, los pertenecientes a entidades de salud, la fuerza pública y las personas con discapacidad. También están exentos los vehículos de la misión médica, los organismos de socorro y los automotores que se encuentren desarrollando actividades oficiales de carácter municipal, departamental y nacional.

La exención también cobija a los vehículos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los escoltas de funcionarios y aquellos destinados a la prestación de servicios públicos domiciliarios, como los de agua, energía eléctrica, telefonía e internet.

Los automotores solo podrán circular por la vía nacional de la avenida Francisco Fernández de Contreras y no podrán desviarse hacia la periferia, pues podrían estar expuestos a multas y sanciones.

«No pueden circular vehículos que utilicen gasolina o ACPM como combustible. Aquellos eléctricos tienen vía libre», agregó Noguera Meza, quien invitó a la ciudadanía a dedicar un espacio al cuidado del planeta Tierra.

En la actualidad, cuando las alarmas están encendidas ante el calentamiento global, este tipo de ejercicios cobra importancia en todos los estamentos de la sociedad, recalcó.

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Finalmente, afirmó que todas las empresas transportadoras tienen la capacidad de cubrir las rutas de la ciudad.

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Este viernes se llevará a cabo el día sin carros y motos en Ocaña para dar un respiro al planeta.
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