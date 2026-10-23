Ocaña tendrá este viernes su jornada del Día sin carros y motos

Disciplina ciudadana
La Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña estableció los lineamientos para desarrollar la jornada, encaminada a crear conciencia ecológica.
El titular de esa dependencia, Enrique Noguera Meza, recordó que el incumplimiento de la medida contempla una sanción de 15 salarios mínimos legales vigentes y la inmovilización del vehículo. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que conozca y acate las disposiciones establecidas para esta jornada.
Están exentos de la medida los vehículos de servicio público de pasajeros, los pertenecientes a entidades de salud, la fuerza pública y las personas con discapacidad. También están exentos los vehículos de la misión médica, los organismos de socorro y los automotores que se encuentren desarrollando actividades oficiales de carácter municipal, departamental y nacional.
La exención también cobija a los vehículos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los escoltas de funcionarios y aquellos destinados a la prestación de servicios públicos domiciliarios, como los de agua, energía eléctrica, telefonía e internet.
Los automotores solo podrán circular por la vía nacional de la avenida Francisco Fernández de Contreras y no podrán desviarse hacia la periferia, pues podrían estar expuestos a multas y sanciones.
«No pueden circular vehículos que utilicen gasolina o ACPM como combustible. Aquellos eléctricos tienen vía libre», agregó Noguera Meza, quien invitó a la ciudadanía a dedicar un espacio al cuidado del planeta Tierra.
En la actualidad, cuando las alarmas están encendidas ante el calentamiento global, este tipo de ejercicios cobra importancia en todos los estamentos de la sociedad, recalcó.
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Finalmente, afirmó que todas las empresas transportadoras tienen la capacidad de cubrir las rutas de la ciudad.
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