Ocaña tendrá este viernes su jornada del Día sin carros y motos

Con el fin de promover alternativas de movilidad sostenible y generar conciencia sobre el uso responsable de los medios de transporte, este viernes se llevará a cabo el Día sin Carros y Motos en el municipio de Ocaña.

Bajo el lema «Ocaña se mueve diferente», las autoridades ambientales promueven actividades físicas, culturales y de integración familiar, en el horario de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Lea además: Por aire y tierra, la guerra con drones aumenta el peligro en el Catatumbo

Durante esta jornada, se busca incentivar los desplazamientos a pie, el uso de la bicicleta y el transporte público como opciones para movilizarse por la ciudad, contribuyendo a un desarrollo más sostenible y al disfrute de los espacios urbanos, manifestó el secretario de Movilidad, Enrique Noguera Meza.

