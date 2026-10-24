Exministro Rodrigo Lara asegura que se destrabó el proyecto del Canal del Dique

El proyecto de restauración ambiental del Canal del Dique se encamina hacia una nueva etapa, luego de que el Ministerio del Interior avanzara en el proceso de consulta previa con las comunidades vinculadas a la iniciativa. De acuerdo con el exministro Rodrigo Lara Restrepo, las obras podrían comenzar en febrero de 2027, una vez se completen los trámites financieros pendientes.

El exfuncionario presentó los resultados de su gestión, que se extendió por poco más de dos meses, y aseguró que logró avanzar en un procedimiento que, según explicó, llevaba cuatro años sin resolverse. La intervención permitiría que la empresa concesionaria Sacyr continúe con las gestiones necesarias para financiar y ejecutar el proyecto.

En una publicación en su cuenta de X, Lara explicó que el presidente Abelardo de la Espriella le había encargado facilitar las condiciones para poner en marcha las obras. Sobre el avance alcanzado, afirmó: “El proceso de consulta previa llevaba cuatro años estancado. En apenas dos meses logramos evacuar la etapa de preconsulta en el Ministerio del Interior”.

¿Cuándo comenzarían las obras del Canal del Dique?

El calendario presentado contempla que el concesionario adelante el cierre financiero antes de iniciar la intervención. Lara indicó que el avance administrativo abre el camino para continuar con las gestiones económicas y de construcción, aunque el comienzo de los trabajos dependerá del cumplimiento de las etapas pendientes.

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“Con este avance, el concesionario puede proceder al cierre financiero y avanzar hacia el inicio de las obras en febrero de 2027, conforme al compromiso público del Presidente”, señaló el exministro al presentar el balance de su gestión.

En el video divulgado por el exfuncionario, explicó que ya terminó el proceso de certificación de las comunidades que participarán en la consulta previa. Según su descripción, este paso permite que la responsabilidad de avanzar en la financiación y la ejecución pase al concesionario encargado del proyecto.

“Ya puede empezar el proceso formal de consecución del dinero y de construcción del Canal del Dique. ¿Por qué? Pues básicamente porque aquí ya se terminó el proceso de certificación de comunidades con las que se va a hacer la consulta previa. Es decir, el balón ya está en el campo del constructor, del concesionario, del Canal del Dique, que es la empresa Sacyr”, manifestó Lara.

El exministro también se refirió al tiempo que permaneció detenido el procedimiento. “¿Cuánto tiempo llevaba esta obra frenada por todo lo tortuoso y lo inexplicable de la consulta previa anterior? cuatro años llevaba ese proceso parado y en 2 meses aquí lo resolvimos”, expresó en su intervención.

¿Qué inversión contempla la restauración ambiental del Canal del Dique?

La iniciativa contempla una inversión de 900 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 3,4 billones de pesos, según las cifras expuestas por Lara. El proyecto también incluye recursos para las comunidades de los municipios ubicados en el área de influencia, con una inversión social estimada en 300.000 millones de pesos.

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Durante su intervención, el exministro destacó el alcance económico de la obra y señaló que se proyectan 60.000 empleos directos e indirectos. También resaltó su importancia para la recuperación ambiental de los cuerpos de agua conectados con el Canal del Dique y la protección de la bahía de Cartagena.

Uno de los objetivos mencionados es reducir el ingreso de sedimentos mediante la infraestructura prevista en el proyecto. Lara sostuvo que las esclusas contribuirán a evitar que estos materiales lleguen a la bahía de Cartagena y al Golfo de Morrosquillo, dentro de las acciones orientadas a recuperar los ecosistemas afectados.

Por su parte, Carlos Alberto Rosado, representante de Sacyr, calificó como positivo el avance de la consulta previa y señaló que el proceso debe permitir atender las afectaciones que puedan experimentar las comunidades por la ejecución de las obras. El representante de la compañía indicó que la certificación de las poblaciones habilitadas para participar constituye un paso importante dentro de este procedimiento.

Rosado agregó que la empresa espera completar el cierre financiero en diciembre de 2026 y comenzar la inversión en febrero de 2027. De cumplirse ese cronograma, los trabajos se extenderían durante aproximadamente 40 meses e incluirían acciones de restauración en la bahía de Cartagena, la bahía de Barbacoas, el Golfo de Morrosquillo y las lagunas y ciénagas ubicadas a lo largo de los 115 kilómetros que conforman el Canal del Dique.