Ofensiva contra el Eln en Cauca deja 10 muertos; entre ellos, dos señalados cabecillas

Una operación militar desarrollada en el suroccidente de Colombia golpeó las estructuras del Eln que operan en el departamento del Cauca. El balance fue divulgado este domingo 25 de octubre de 2026 por el presidente Abelardo De La Espriella, quien destacó la muerte de diez integrantes de esa organización armada durante la intervención denominada Operación Ónix.

La acción fue ejecutada por las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional, en un sector rural del municipio de El Tambo. Según el mandatario, entre los fallecidos se encuentran alias Marcos Pacífico y alias Ochenta, conocido también como Murillo, identificados en su pronunciamiento como dos de los principales cabecillas de la estructura guerrillera.

Al presentar los resultados, De La Espriella aseguró que la ofensiva representa el mayor golpe contra el Eln en ocho años, debido a sus posibles efectos sobre la dirección y el poder operativo de esa organización ilegal.

“Durante la operación también fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas, y fue ubicada un área campamentaria con capacidad para aproximadamente 25 integrantes”, anunció en sus redes el presidente.

Según el presidente, el despliegue también permitió localizar una zona de campamento con capacidad estimada para albergar a cerca de 25 integrantes del grupo armado para reducir la capacidad de combate de la guerrilla y afectar sus estructuras de mando, así como sus pretensiones de mantener presencia en zonas estratégicas de conexión con el Pacífico colombiano.

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A través de la misma publicación en su cuenta de X, el presidente presentó la Operación Ónix como un avance en la estrategia de seguridad de su Gobierno y aseguró que las acciones contra las organizaciones armadas ilegales continuarán.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que la Fuerza Pública mantendrá la persecución de los principales responsables de estas estructuras y adelantará operaciones para desarticular sus redes y recuperar el control de las zonas afectadas por su presencia.

Esta misma semana, las Fuerzas Militares desarrollaron un bombardeo contra un campamento del (Eln) ubicado en zona rural del departamento de Nariño. La operación fue dirigida contra integrantes del Frente de Guerra Suroccidental de esa guerrilla y es ejecutada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (CCOES).

Esa fue la quinta operación de bombardeo ordenada por el presidente De la Espriella contra grupos armados ilegales desde el inicio de su mandato, en agosto de 2026. El ataque anterior se registró el 11 de octubre en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, contra objetivos del Frente 33 de las disidencias de las Farc.