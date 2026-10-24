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Ejército encontró soldado desaparecido tras ataque con drones en Antioquia
Tras seis días de intensa búsqueda, las tropas del Ejército de Colombia hallaron con vida al Andrés Casterbon Macías.
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valents2121
Soldado desaparecido
Colprensa
Colprensa
Sábado, 24 de Octubre de 2026

Tras seis días de intensa búsqueda, las tropas del Ejército de Colombia hallaron con vida al Andrés Casterbon Macías en la vereda Las Palmas, del departamento de Antioquia. El hallazgo se produjo este sábado durante las labores de registro y control detallado que se adelantaban en la zona.

El hallazgo se produjo este sábado durante las labores de registro y control detallado que se adelantaban en la zona.

Los hechos se habían presentado durante un ataque contra tropas en zona rural de Segovia, Antioquia el pasado domingo 18 de octubre, en la vereda Villa Severa, mientras las unidades militares desarrollaban operaciones en el sector.

Lea aquí: Ejército destruyó 35 explosivos de las disidencias de las Farc en Cauca

Según la información entregada por la institución, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del frente 37 de las disidencias de las Farc, quienes habrían utilizado explosivos lanzados desde drones contra los uniformados.

El Ejército había informado que activó un dispositivo de búsqueda por tierra y aire para tratar de establecer qué ocurrió con el uniformado. Además, brindó  acompañamiento psicosocial a sus familiares mientras avanzaban las labores para encontrarlo.

El soldado se encuentra ahora en una revisión médica de rutina, al parecer, se encuentra en buenas condiciones de salud.

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