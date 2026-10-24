Ejército destruyó 35 explosivos de las disidencias de las Farc en Cauca

En el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, Cauca, tropas del Ejército encontraron y destruyeron 35 dispositivos explosivos improvisados pertenecientes a la Estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.



Los explosivos fueron encontrados por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, unidad orgánica de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional.

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Información de inteligencia revela que esos explosivos serían usados para ejecutar ataques mediante la modalidad de enjambres de drones para generar más daño.



Entre lo encontrado hay dos artefactos explosivos tipo mina antipersonal y una granada de mortero de 60 milímetros. "Este arsenal era altamente peligroso y, gracias al guía canino y a la pericia de los soldados, se pudo destruir de manera controlada".



A la fecha, según el Ejército, han sido destruidos cerca de 2000 dispositivos explosivos improvisados.

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