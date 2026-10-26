María Fernanda Yepes confiesa las secuelas que le dejó Rosario Tijeras

Dieciséis años después de grabar Rosario Tijeras, la serie que la convirtió en una de las actrices más reconocidas del país, María Fernanda Yepes asegura que el personaje la dejó rota.

“Yo después de Rosario, sí, debo decir que mi sistema nervioso quedó colapsado, colapsado de verdad. A mí me dio una alopecia, que me caía el pelo del estrés que tenía”, contó en Me Vale, el pódcast de entrevistas de la periodista española Eva Rey.

Rosario Tijeras es la historia de una joven sicaria de Medellín en los años del narcotráfico, creada por el escritor antioqueño Jorge Franco en su novela del mismo nombre. Yepes la interpretó en la versión para televisión de 2010 con referentes de sobra, porque creció en la Medellín de Pablo Escobar y a los 12 años vio cómo asesinaban a un hombre frente a una tienda.

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“Yo digo que Rosario para mí fue una catarsis de toda esa época de Medellín, de todo ese dolor de que a mí me mataron amigos”, explicó.

La serie se grabó en Manrique, un barrio de la zona nororiental de la ciudad, donde los muchachos del sector, algunos de ellos exsicarios, cuidaban al equipo y le respondían preguntas como qué se siente matar a alguien.

Con los años, la actriz entendió que se había metido tan hondo en el personaje que su cuerpo no supo separar la ficción de la realidad. Para ella, actuar no es un trabajo emocional, como cree mucha gente, sino físico.

“Actuar es un acto muy psicótico, porque tú cómo le dices a tus células, mira, ahorita me van a violar de mentiras, o ahorita vas a gritar de mentiras”, dijo.

“Imagínate tú todo el día en un personaje dónde estás gritando, estás dando bala, te violan. Tu sistema nervioso después de eso queda colapsado, quedas como loco”, agregó la interprete.

Tras el rodaje pasó seis meses sin poder trabajar. “Le dije a mi manager, pero no, espérate, yo no me siento lista para volver a trabajar, quedé desbaratada después de Rosario”, recordó.

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De esa experiencia aprendió que hay técnicas para entrar y salir de un personaje, y que un actor necesita una vida ordenada, casi monástica, con buena alimentación, buen sueño y meditación.

Cirugías que hoy lamenta

Después de la serie, Yepes se hizo una liposucción en las piernas sin necesitarla, porque estaba convencida de que le sobraba grasa. Su hermana le pidió que no lo hiciera, pero no la escuchó, y hoy tiene fibrosis, un endurecimiento del tejido que, según contó, en vestido de baño parece celulitis. Para ella, esa presión estética tiene un origen claro.

“Esto sí, definitivamente, es una influencia narco, esto es la narcocultura que nos dejaron.”, afirmó.

También se puso implantes de silicona en los senos y hace un tiempo se los retiró. Contó que vivía con un cansancio crónico que ningún examen explicaba y que, al quitárselos, recuperó la energía y el pelo le volvió a crecer.

En 2018, después de protagonizar María Magdalena, Yepes se alejó de las cámaras por agotamiento. Hoy dice que lleva siete años descansando, habla de todo esto con naturalidad, agradecida con un personaje que la gente todavía recuerda, y con ganas de volver a activarse.

Tomado de El Universal.

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