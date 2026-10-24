¡Shakira alcanza un nuevo hito! Igualó un récord de Michael Jackson en YouTube

La cantante colombiana Shakira sumó un nuevo logro a su trayectoria musical al alcanzar una cifra que la ubica junto a una de las figuras más importantes de la música mundial: Michael Jackson. Su canción ‘Ciega, sordomuda’ superó los 400 millones de reproducciones en YouTube, un hito que destaca la vigencia de su repertorio después de casi tres décadas.

El sencillo, lanzado en 1998 como parte del álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’, se convirtió en uno de los temas más recordados de la artista barranquillera. Su mezcla de pop y rock en español conquistó al público y ayudó a consolidar su nombre dentro de la industria musical latinoamericana.

Ahora, el videoclip alcanzó una cifra que le permitió a Shakira completar un recorrido por cuatro décadas de su carrera, con producciones que superan los 400 millones de visualizaciones en la plataforma digital.

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Shakira y Michael Jackson comparten histórico récord en YouTube

De acuerdo con información publicada por el medio español Marca, Shakira y Michael Jackson comparten una marca relacionada con videoclips de cuatro décadas diferentes que superan los 400 millones de reproducciones en YouTube.

En el caso de la colombiana, el logro reúne canciones que han marcado distintas etapas de su carrera. Entre ellas se encuentran ‘Hips Don’t Lie’, junto a Wyclef Jean, lanzada en 2006; ‘Chantaje’, colaboración con Maluma estrenada en 2016, y ‘TQG’, que interpretó junto a Karol G en 2023.

A estos éxitos se suma ahora ‘Ciega, sordomuda’, que representa la década de los noventa y completa el recorrido por los años noventa, dos mil, dos mil diez y dos mil veinte.

Por su parte, Michael Jackson mantiene un catálogo musical que continúa atrayendo reproducciones décadas después de sus lanzamientos. Su influencia en la música y en la producción audiovisual ha dejado una huella en varias generaciones de artistas y seguidores.

El nuevo récord también pone de manifiesto el alcance de una canción que permanece en la memoria de los seguidores de Shakira. Aunque fue publicada en 1998, ‘Ciega, sordomuda’ continúa encontrando público entre quienes crecieron escuchándola y las nuevas generaciones que descubren su música a través de las plataformas digitales.

La artista ha construido una carrera que combina éxitos en español e inglés, colaboraciones internacionales y propuestas musicales que le han permitido mantenerse vigente en diferentes mercados.

Además, su impacto en la cultura pop fue reconocido con el premio MTV Michael Jackson Video Vanguard Award, distinción que destaca su contribución a los videos musicales.

Con este nuevo hito en YouTube, Shakira reafirma el alcance internacional de su repertorio y demuestra que sus canciones siguen conectando con millones de personas. ‘Ciega, sordomuda’, uno de sus clásicos de los años noventa, vuelve a ocupar un lugar destacado en su historia musical.

Tomado de El Universal.

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