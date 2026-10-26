Ariadna Gutiérrez dio el sí en Cartagena: así fue la ceremonia de la exreina

La modelo colombiana llegó al altar este sábado 24 de octubre junto al empresario neerlandés Guus Franke. La ceremonia religiosa se celebró en Cartagena, en una jornada que despertó expectativa por los detalles de su boda.

Ariadna Gutiérrez vivió uno de los momentos más importantes de su vida sentimental al dar el sí en Cartagena. La exvirreina universal de la belleza habría celebrado su matrimonio religioso con el empresario neerlandés Guus Franke, en una ceremonia que mantuvo la atención de los seguidores de la modelo y de los medios de entretenimiento.

La jornada tuvo como escenario la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de la ciudad, lugar que había sido señalado previamente como el elegido para el enlace.

La boda representó el cierre de varios días de expectativa alrededor de la vida sentimental de Ariadna, especialmente después de que trascendieran detalles sobre la fecha, el lugar de la ceremonia y el diseñador que estaría detrás de su vestido de novia.

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Ariadna Gutiérrez y Guus Franke celebraron su boda en Cartagena

La relación entre la modelo sucreña y el empresario neerlandés ha permanecido lejos de la exposición constante. Por eso, la celebración del matrimonio despertó interés entre quienes siguen la trayectoria de la colombiana desde su participación en Miss Universo 2015.

En los días previos al enlace, se conoció que la celebración tendría un carácter privado y contaría con la presencia de familiares y amigos cercanos. También se mencionó que la recepción se realizaría en el Hotel Four Seasons Cartagena, aunque algunos detalles de la organización no habían sido confirmados públicamente por la pareja.

Otro de los asuntos que generó expectativa fue el vestido de novia. Según versiones difundidas por medios de entretenimiento, el diseñador francés Stéphane Rolland habría estado a cargo de su confección. El modisto es conocido por sus creaciones de alta costura y sus diseños de siluetas estructuradas.

Se conoció además que, los novios pidieron a los invitados de su matrimonio, que realizaran donaciones a una fundación que trabaja con comunidades indígenas, en lugar de entregar regalos tradicionales o sobres con dinero. Según revelaron los presentadores de La Red, la pareja quiso convertir su boda en una oportunidad para apoyar a poblaciones vulnerables.

Ariadna Gutiérrez alcanzó reconocimiento internacional en 2015, cuando representó a Colombia en Miss Universo y obtuvo el título de virreina universal de la belleza. Desde entonces, ha desarrollado una carrera vinculada con el modelaje y ha participado en eventos de la industria de la moda.

Ahora, su matrimonio con Guus Franke marca un nuevo capítulo en su vida personal. La celebración en Cartagena también puso a la ciudad en el centro de la conversación del entretenimiento, debido a la expectativa que generaron los detalles de la ceremonia.