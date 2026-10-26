El complejo panorama de la salud mental en Villa del Rosario

La ansiedad, depresión y la ideación suicida son los problemas de salud mental más recurrentes en el municipio de Villa del Rosario, de acuerdo con la Secretaría de Salud municipal.

La dependencia de la Alcaldía aseguró que a esto se suma el consumo de sustancias psicoactivas y las violencias basadas en género e intrafamiliar, que alteran profundamente la estabilidad de los hogares.

Según la Secretaría de Salud de Villa del Rosario, este panorama actual se puede entender desde el contexto que viven como municipio, donde la mayoría de sus residentes son colombianos, pero al ser zona de frontera, acogen a una importante población migrante y a comunidades víctimas del conflicto armado.

Por lo tanto, comunicaron que toda esa dinámica incrementa las vulnerabilidades emocionales.

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En ese sentido, la autoridad municipal también precisó que las estadísticas y el contacto directo con la gente evidencian que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son la población más vulnerable en este momento.

“En los últimos años la problemática, lejos de disminuir, se ha transformado en un fenómeno mucho más complejo. Esto lo atribuimos a un manejo inadecuado de las emociones que está fuertemente golpeado por la realidad sociocultural del país: las dificultades socioeconómicas, el desempleo y las huellas de la violencia generan un desgaste mental crónico que recae con fuerza sobre las nuevas generaciones”, explicó Erick Julio Estupiñán, líder de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Villa del Rosario.

Con respecto a cifras, el líder de Salud Mental indicó que a corte de agosto de 2026, se registraron 8.660 intervenciones a ciudadanos.