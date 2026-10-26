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El complejo panorama de la salud mental en Villa del Rosario
La ansiedad, depresión y la ideación suicida son los problemas más recurrentes en el municipio.
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juanmarcoantoniorp
Salud mental - Villa del Rosario
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 26 de Octubre de 2026

La ansiedad, depresión y la ideación suicida son los problemas de salud mental más recurrentes en el municipio de Villa del Rosario, de acuerdo con la Secretaría de Salud municipal. 

La dependencia de la Alcaldía aseguró que a esto se suma el consumo de sustancias psicoactivas y las violencias basadas en género e intrafamiliar, que alteran profundamente la estabilidad de los hogares.

Según la Secretaría de Salud de Villa del Rosario, este panorama actual se puede entender desde el contexto que viven como municipio, donde la mayoría de sus residentes son colombianos, pero al ser zona de frontera, acogen a una importante población migrante y a comunidades víctimas del conflicto armado

Por lo tanto, comunicaron que toda esa dinámica incrementa las vulnerabilidades emocionales.

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En ese sentido, la autoridad municipal también precisó que las estadísticas y el contacto directo con la gente evidencian que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son la población más vulnerable en este momento.

“En los últimos años la problemática, lejos de disminuir, se ha transformado en un fenómeno mucho más complejo. Esto lo atribuimos a un manejo inadecuado de las emociones que está fuertemente golpeado por la realidad sociocultural del país: las dificultades socioeconómicas, el desempleo y las huellas de la violencia generan un desgaste mental crónico que recae con fuerza sobre las nuevas generaciones”, explicó Erick Julio Estupiñán, líder de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Villa del Rosario.

Con respecto a cifras, el líder de Salud Mental indicó que a corte de agosto de 2026, se registraron 8.660 intervenciones a ciudadanos. 

Migrantes

Agregó que este consolidado se obtuvo tras la realización de un Consejo de Salud Mental donde solicitaron un informe de actividades de cada dependencia, entre ellas el Instituto Departamental de Salud, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud. 

Las acciones adelantadas

A fin de mitigar estos problemas, la Secretaría de Salud de Villa del Rosario informó que han activado y gestionado directamente  rutas de atención clínica, realizando auditorías constantes a las EPS e IPS para evitar barreras de atención.

El despacho también manifestó que han logrado que más jóvenes se expresen mediante un plan de trabajo articulado con otras dependencias de la alcaldía, el hospital Jorge Cristo Sahium y demás cooperantes, como la Policía, Comisarías y las EPS.

Otra estrategia que destacó la autoridad de salud son las acciones que desarrollan en espacios clave donde transcurre la vida de los rosarienses.

Intervenciones de salud mental en Villa del Rosario

Entre ellos, destacaron los entornos escolares, donde a través de las Zonas de Orientación Escolar (ZOE), han llegado a más de 850 estudiantes y 130 docentes, creando entornos protectores.

Asimismo, indicaron que en Escuelas de Padres han trabajado con más de 880 padres y cuidadores, brindando pautas de crianza y prevención.
También afirmaron que en los barrios y espacio públicos han descentralizado la oferta con campañas como ‘Recuperemos la comunidad’, ‘Cine al Parque’, y estrategias de Rehabilitación Basada en Comunidad para adultos mayores. 

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“Hemos concentrado esfuerzos en sectores históricamente golpeados como La Esperanza, Montevideo 1 y Montevideo 2. Allí logramos un acercamiento valioso con una comunidad que ha sido víctima del conflicto y de la violencia: los jóvenes barristas. Con ellos y su comunidad hemos logrado establecer un diálogo de confianza y venimos trabajando en temas críticos de salud mental, mitigación del consumo de sustancias psicoactivas y prevención de violencias basadas en género”, sostuvo la autoridad. 

De igual forma, resaltaron que  este esfuerzo no se ha quedado únicamente en el casco urbano pues también han llevado su oferta institucional al corregimiento de Juan Frío, donde realizan actividades de prevención y promoción con los niños, niñas y adolescentes del Instituto Agropecuario.
 

autoridades de salud en Villa del Rosario.

Adicionalmente, con el propósito de mejorar este panorama, la Secretaría de Salud ha fortalecido su red sumando aliados como corporaciones y organizaciones cooperantes, que los apoyaron con más de 1.390 beneficiarios en el primer semestre de este año.

Como una de sus  últimas acciones, la dependencia expuso que del 19 al 23 de octubre desarrollaron una serie de actividades en el marco de su Semana de la Salud Mental.

“Nuestro mensaje desde la Secretaría de Salud, para cada familia rosariense es claro: no están solos. Actualmente nos encontramos trabajando en la habilitación de una línea de atención telefónica exclusiva; mientras tanto, las puertas de la Alcaldía están siempre abiertas. ​Cualquier ciudadano que requiera apoyo u orientación puede acercarse a nuestras instalaciones. Estamos listos para atender sus requerimientos y activar de inmediato la Ruta de Atención Integral en Salud Mental que venimos implementando en el municipio”, concluyó Erick Julio Estupiñán.

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