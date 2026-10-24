En Los Patios se refuerzan las brigadas ante posibles situaciones de emergencia

Con el propósito de evaluar y reforzar las capacidades ante posibles emergencias, se llevó a cabo en Los Patios el primer encuentro de interbrigadas del municipio.

Este ejercicio, desarrollado el día de ayer, estuvo organizado por la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Los Patios, con el acompañamiento de Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, que asistieron como evaluadores.

Así pues, Eliana Carvajal, secretaria de Gestión del Riesgo, aseguró que en esta jornada participaron ocho brigadas de emergencia de distintas entidades públicas y privadas. Explicó que entre las actividades que se adelantaron, se realizó una prueba de balón chorro para el manejo de la manguera y también se hizo una prueba de manejo de extintores.

Además, durante el día los brigadistas participaron de un ejercicio de búsqueda y rescate en una pista de obstáculos, con el objetivo de aprender a rescatar a una persona ante una posible situación de riesgo.

“Fue un entrenamiento general para distintos tipos de situaciones. El ejercicio es importante porque permite evaluar a las brigadas de emergencia de diferentes empresas y poner a prueba sus conocimientos”, agregó Carvajal, quien afirmó que el próximo año se hará nuevamente esta prueba.