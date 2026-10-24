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En Los Patios se refuerzan las brigadas ante posibles situaciones de emergencia
A esta jornada asistieron ocho brigadas de emergencia de distintas entidades públicas y privadas.
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juanmarcoantoniorp
Brigadas de emergencias - Los Patios.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 24 de Octubre de 2026

Con el propósito de evaluar y reforzar las capacidades ante posibles emergencias, se llevó a cabo en Los Patios el primer encuentro de interbrigadas del municipio.
Este ejercicio, desarrollado el día de ayer, estuvo organizado por la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Los Patios, con el acompañamiento de Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, que asistieron como evaluadores. 

Así pues, Eliana Carvajal, secretaria de Gestión del Riesgo, aseguró que en esta jornada participaron ocho brigadas de emergencia de distintas entidades públicas y privadas. Explicó que entre las actividades que se adelantaron, se realizó una prueba de balón chorro para el manejo de la manguera y también se hizo una prueba de manejo de extintores.

Además, durante el día los brigadistas participaron de un ejercicio de búsqueda y rescate en una pista de obstáculos, con el objetivo de aprender a rescatar a una persona ante una posible situación de riesgo. 

“Fue un entrenamiento general para distintos tipos de situaciones. El ejercicio es importante porque permite evaluar  a las brigadas de emergencia de diferentes empresas y poner a prueba sus conocimientos”, agregó Carvajal, quien afirmó que el próximo año se hará nuevamente esta prueba.

Este ejercicio estuvo organizado por la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Los Patios, con el acompañamiento de Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.
Este ejercicio estuvo organizado por la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Los Patios, con el acompañamiento de Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.
Durante el día los brigadistas también participaron de un ejercicio de búsqueda y rescate.
Durante el día los brigadistas también participaron de un ejercicio de búsqueda y rescate.

 

Riesgos latentes y otras estrategias 

La funcionaria manifestó que estas actividades también son importantes porque estamos en una zona de alto riesgo sísmico y porque en Los Patios existen riesgos por inundación y deslizamientos.

 En este sentido, la jefe de la dependencia comunicó que también han capacitado a la comunidad para que esté preparada frente a posibles riesgos. 
“Desde el mes de junio hemos capacitado a más de 9 mil estudiantes en todos los colegios públicos y privados del municipio. Asimismo, este año hemos venido adelantando un proceso de conformación, capacitación y dotación de todas las brigadas comunitarias en Los Patios”, sostuvo Carvajal. 

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Sobre esta última estrategia, la secretaria precisó que ya hicieron la conformación y capacitación y a finales de este mes o a inicios de noviembre van a dotar a las brigadas con los kits de primeros auxilios que incluye camilla, extintores y demás elementos de rescate.

Con respecto al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se realizó esta semana, Carvajal destacó que dejó un balance positivo en el municipio pues participaron más de 50 empresas de la actividad.

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