Venezuela vuelve a respirar esperanza con el arribo de María Corina Machado

Las reacciones

Ahora su regreso se da en medio de las negociaciones que se están dando entre el régimen chavista, representado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y avalada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para ser vocera de la oposición.

Estas negociaciones han recibido la crítica de Machado, quien ha denunciado que Estados Unidos la excluyó de las conversaciones. Así lo manifestó en entrevista en The New York Times, donde también afirmó que respetará los acuerdos petroleros suscritos si estos se ajustan a las normas vigentes en Venezuela.

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reaccionó inmediatamente al regreso de la líder opositora. El domingo pasado la PUD propuso un acuerdo nacional en el que reitera para el país una transición mediante negociaciones y elecciones libres y con el liderazgo de María Corina Machado.

“Su regreso debe marcar un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia, la libertad y la soberanía popular. Es momento de unir fuerzas, fortalecer la unidad nacional y avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada que permita a los venezolanos recuperar plenamente sus derechos y decidir libremente su futuro, en el marco de la hoja de ruta presentada por la Plataforma Unitaria, en articulación con el plan de tres fases de la Administración Trump.”, dice el post de la organización.

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Carlos Blanco, exministro y político que apoya el proyecto de María Corina Machado dijo en el programa de Carla Angola que la llegada de Machado llega para contribuir y consolidar una sociedad organizada que es indispensable para que las fuerzas vayan en la misma dirección. Por otra parte dijo que la Premio Nobel de la Paz “llega a promover al alianza y a hacer un gran acuerdo nacional para echar las bases del país que viene”.

Andrés Velásquez, amigo y político afecto a su proyecto político dijo que sabía que vencerías todos los obstáculos. Dirigiéndose a María Corina, Velásquez califico su regreso como “una gran victoria política, no solo tuya sino de todo el pueblo venezolano”.

La jefa de la oposición en la Mesa de Diálogo que lleva las conversaciones con el gobierno interino para lograr un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Supremo Electoral, Dinorah Figuera, celebró la presencia de María Corina Machado en el país y destacó el inicio de las discusiones de la garantías políticas.

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“Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado. Este es un resultado directo del 3 de enero y de la fortaleza del diálogo.

Seguiremos trabajando desde la AN2015 si interrupción en el proceso de conversaciones hasta alcanzar una democracia real y sostenible en Venezuela.