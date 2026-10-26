Venezuela vuelve a respirar esperanza con el arribo de María Corina Machado

Tras siete intentos por regresar al país, la líder de la oposición, María Corina Machado, llegó este domingo 25 de octubre a Venezuela. Tras pisar suelo venezolano, lo primero que hizo fue ir al santuario de la Virgen de La Pastora en Barquisimeto, estado Lara.
Allí fue recibida por una multitud quien la aplaudió y busco abrazarla.
Machado ya había hecho el intento de ingresar a Venezuela en el mes de septiembre tras su exilio en Panamá. Luego de salir de la clandestinidad en Venezuela el año pasado para viajar a Noruega a recibir el Nobel de Paz y una breve estadía en Estados Unidos, se había instalado en el país canalero.
“Estoy aquí, con ustedes”, dijo la opositora en un mensaje en sus redes sociales.
El retorno de la dirigente opositora fue también confirmado por Edmundo González Urrutia, considerado por la oposición y, como lo comprueban las actas electorales, el legítimo presidente venezolano.
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“Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos”, dijo González Urrutia en su cuenta de X, en un mensaje en el que también adelantó su intención de retornar al vecino país.
Las reacciones
Ahora su regreso se da en medio de las negociaciones que se están dando entre el régimen chavista, representado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y avalada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para ser vocera de la oposición.
Estas negociaciones han recibido la crítica de Machado, quien ha denunciado que Estados Unidos la excluyó de las conversaciones. Así lo manifestó en entrevista en The New York Times, donde también afirmó que respetará los acuerdos petroleros suscritos si estos se ajustan a las normas vigentes en Venezuela.
La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reaccionó inmediatamente al regreso de la líder opositora. El domingo pasado la PUD propuso un acuerdo nacional en el que reitera para el país una transición mediante negociaciones y elecciones libres y con el liderazgo de María Corina Machado.
“Su regreso debe marcar un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia, la libertad y la soberanía popular. Es momento de unir fuerzas, fortalecer la unidad nacional y avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada que permita a los venezolanos recuperar plenamente sus derechos y decidir libremente su futuro, en el marco de la hoja de ruta presentada por la Plataforma Unitaria, en articulación con el plan de tres fases de la Administración Trump.”, dice el post de la organización.
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Carlos Blanco, exministro y político que apoya el proyecto de María Corina Machado dijo en el programa de Carla Angola que la llegada de Machado llega para contribuir y consolidar una sociedad organizada que es indispensable para que las fuerzas vayan en la misma dirección. Por otra parte dijo que la Premio Nobel de la Paz “llega a promover al alianza y a hacer un gran acuerdo nacional para echar las bases del país que viene”.
Andrés Velásquez, amigo y político afecto a su proyecto político dijo que sabía que vencerías todos los obstáculos. Dirigiéndose a María Corina, Velásquez califico su regreso como “una gran victoria política, no solo tuya sino de todo el pueblo venezolano”.
La jefa de la oposición en la Mesa de Diálogo que lleva las conversaciones con el gobierno interino para lograr un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Supremo Electoral, Dinorah Figuera, celebró la presencia de María Corina Machado en el país y destacó el inicio de las discusiones de la garantías políticas.
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“Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado. Este es un resultado directo del 3 de enero y de la fortaleza del diálogo.
Seguiremos trabajando desde la AN2015 si interrupción en el proceso de conversaciones hasta alcanzar una democracia real y sostenible en Venezuela.
Trump y el regreso de
María Corina Machado:
Espero que esté a salvo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, esté a salvo, tras su regreso a Venezuela, donde reapareció en una iglesia católica del estado Lara.
“No sé nada sobre ello”, dijo Trump al ser preguntado por reporteros en Washington sobre el retorno de Machado a Venezuela, pero que espera que “esté a salvo”.
“Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo”, declaró Trump esta mañana a reporteros en Washington.
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Retorno de Machado es producto
del diálogo apoyado por EE.UU
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y quien antes de llegar al cargo fuese un ferviente defensor de la lucha democrática en Venezuela dijo que el regreso de María Corina Machado es el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por el gobierno de EE.UU.
“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por EE.UU, que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política”, expresó el secretario de Estado en su cuenta de X.
Rubio llamó a la necesidad de que se “sigan respetando” las libertades de todos los sectores políticos y agregó que “esperamos que todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera”. Machado estuvo fuera del país desde diciembre del año pasado, cuando salió hacia Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.
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