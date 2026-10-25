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Política
Exalcalde de Salazar de las Palmas fue inhabilitado por 10 años por irregularidades contractuales
La Procuraduría calificó la conducta de Frank Carlos Castrillón Rojas como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Authored by
cesarmuñoz
Frank-Carlos-Castrillón-exalcalde-de-Salazar.
La opinión
La Opinión
Domingo, 25 de Octubre de 2026

El exalcalde de Salazar de las Palmas en el periodo (2020-2023), Frank Carlos Castrillón Rojas fue sancionado  por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad por 10 años, debido a irregularidades en un contrato sobre el trazado del acueducto del municipio.

Según el órgano de control, el exmandatario habría celebrado de manera directa y verbal un contrato por una suma poco superior a $24 millones para que se efectuaran estudios prediales, sin que existiera una urgencia manifiesta para realizar el procedimiento.

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La falta fue calificada como gravísima, a título de dolo. No obstante, el fallo en primera instancia fue apelado.

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