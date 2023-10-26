Indicadores de Jeremías | Confirman el paro nacional en Colombia para 24 de noviembre

Confirman el paro nacional en Colombia para 24 de noviembre

Las centrales obreras que agrupan sindicatos y otras organizaciones sociales representativas de diversos sectores trabajan en la promoción del paro nacional previsto para el 24 de noviembre. El dirigente Hugo Cárdenas dijo que se trabaja en los preparativos buscando la mayor participación de las bases populares.

Los organizadores han reiterado que será una movilización pacífica en demanda de la paz, la educación pública y los derechos sociales que consideran están amenazados por las nuevas políticas del gobierno.

Museo Casa Natal del General Santander

Las nuevas proyecciones del Museo Casa Natal del General Santander con sede en Villa del Rosario buscan ampliar su apertura hacia la comunidad con programas de utilidad para la misma.

La directora del Museo, Olga Patricia Omaña Herrán tiene en marcha el programa El Museo que queremos habitar, “Un espacio para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y aportar ideas que contribuyan a imaginar nuevas formas de relacionarnos con el patrimonio y acercar el Museo Casa Natal del General Santander a las comunidades.

Lea aquí: Indicadores de Jeremías | Monumento a Camilo Daza se inaugura hoy en Cúcuta

El poeta Miguel Méndez Camacho

En un reciente artículo de su autoría, el escritor José Miguel Alzate reconoce el legado del nortesantandereano Miguel Méndez Camacho a la cultura nacional. Dice:

“¿Por qué escribo que Miguel Méndez Camacho fue un gran promotor de las letras colombianas? Es fácil explicarlo. La huella de este poeta que era dueño de un gran sentido del humor está en tres proyectos que en su momento tuvieron resonancia nacional: los concursos nacionales de cuento y poesía que llevan los nombres de Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cote Lamus, la puesta en circulación de la colección Clásicos Colombianos y haberle dado vida a la publicación masiva de poesía con el nombre “Un libro por centavo”.

Como director del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Cúcuta creó los concursos literarios, como gerente de Procultura creó la Colección Clásicos Colombianos y como decano de cultura de la Universidad Externado la colección de poesía “Un libro por centavo”.

Más que una persona preocupada por llevar cultura a todos los rincones de Colombia, publicando libros, buscando lectores, patrocinando escritores, Miguel Méndez fue un hombre con sensibilidad artística, convencido de que el arte literario tenía que ganarse espacios y que la palabra podía cambiar la mentalidad del hombre frente al amor y a la vida.

Fruto de esa búsqueda de la perfección poética, ensayando maneras para cantarle con lenguaje tierno a la mujer es su libro “Los golpes ciegos”, publicado a la edad de veintiocho años. Se advierte aquí una voz que canta al amor con lenguaje novedoso como lo hace en el poema “La formal”, donde dice que ella “Camina con esa dignidad desvencijada que usa los domingos para asistir a misa”.

Conozca: Juan Gonzalo Ospina asume como embajador de Colombia ante la Unión Europea

Carlos Arturo Ramos, en La Palabra

El programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN tiene como personaje de su entrevista al abogado Carlos Arturo Ramos en las emisiones de sábado y domingo (24 y 25 de octubre, en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche).

Ramos responde a preguntas sobre política y diferentes situaciones regionales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .