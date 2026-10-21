Indicadores de Jeremías | Monumento a Camilo Daza se inaugura hoy en Cúcuta

La fundación cultural El 5 a las 5 y la corporación Pro Cúcuta han programado para este miércoles 21 de octubre la inauguración del monumento en homenaje al precursor de la aviación colombiana, Camilo Daza.

El acto se realizará en el aeropuerto que lleva el nombre del galardonado, a partir de las 5:00 de la tarde.

Camilo Daza nació en Pamplona el 25 de junio de 1898 y murió en Bogotá el 18 de marzo de 1975. En 1919 fue el primer colombiano en pilotear un avión, dando comienzo así al transporte aéreo en sus diversas modalidades. El 2 de septiembre de 1922 sobrevoló los cielos de Cúcuta en su avión Santander.

El monumento con que se honra su memoria es un avión que estará visible en el aeropuerto de la ciudad que lleva su nombre.

El tributo a Daza tiene un costo de $ 700 millones, los cuales se han recaudado mediante diversas contribuciones.

Consulta para candidato de unión a la Gobernación

Para la escogencia de un candidato de unión de fuerzas políticas tradicionales para la Gobernación de Norte de Santander se está promoviendo una consulta popular, a la cual se someterían varios aspirantes. Su promotor, según se dijo, es el exsenador Alejandro Carlos Chacón.

Ese sector entraría en competencia con Silvano Serrano, que buscará la reelección y los abelardistas Diego González y Javier Duarte, quienes también le apuestan a la cabeza del ejecutivo en el departamento.

Pacto Histórico busca fortalecer su organización para elecciones

Bajo el liderazgo del expresidente Gustavo Petro Urrego el Pacto Histórico trabará en el fortalecimiento de la organización, como fuerza política de oposición. Uno de sus pasos fundamentales será la convención de la colectividad para la provisión de sus organismos de dirección y la adopción de sus propuestas programáticas.

En Norte de Santander se están agrupando los dirigentes para acordar sus delegados a la convención. Petro ya asumió la presidencia del Pacto Histórico y está en esas funciones.

La metamorfosis ideológica del dirigente Rodrigo Lara Restrepo

La vinculación del excongresista Rodrigo Lara Restrepo al movimiento de ‘La patria milagro’ del hoy presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, es un salto que lo pone en contradicción con las ideas y relaciones que han hecho parte de su carrera política.

En el pasado fue un liberal demócrata y hoy defiende ideas contrarias, según consta en los pronunciamientos con que sustentaba sus actos.

Los drones en el Catatumbo

No obstante la desplegada presencia de la Fuerza Pública del Estado para vigilar el territorio u ofrecer seguridad a la comunidad, el asedio de los grupos de alzados en armas es constante con el empleo de drones en acciones ofensivas contra el Gobierno y la sociedad civil. Los atentados son recurrentes y los habitantes del Catatumbo tienen que refugiarse en sus casas, con restricción de su movilidad o tomar el camino del desplazamiento.

Diariamente son atacadas instalaciones oficiales, muchas de las cuales dejan heridos entre la población civil.

Voceros del Catatumbo han reclamado contra la beligerancia criminal de los grupos subversivos.

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