Estoy aquí: María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela

Tras varios intentos de volver a Venezuela, la líder de la oposición y Nobel de Paz, María Corina Machado, anunció que ya se encuentra en el país sudamericano.

Así lo anunció en su cuenta de X. “Estoy aquí. Con ustedes”, publicó. El excandidato a la presidencia, Edmundo González, replicó el anuncio de la Nobel de Paz.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, escribió. “Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, agregó.