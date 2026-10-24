EE. UU. alerta por posibles ataques de Irán contra sus funcionarios en el exterior

La inteligencia estadounidense advirtió sobre una posible escalada de las amenazas iraníes contra funcionarios y ciudadanos de Estados Unidos, tras detectar avances en presuntos planes de ataque dentro y fuera de Oriente Medio. La alerta quedó consignada en un memorando remitido este viernes por Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, al secretario de Estado, Marco Rubio.

El documento, divulgado inicialmente por el medio Axios, fue confirmado posteriormente a la agencia EFE por un funcionario estadounidense. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, también figura como destinatario en copia de la comunicación.

¿Qué advierte Estados Unidos sobre los planes de ataque de Irán?

En el memorando, Clayton señaló que los reportes recopilados por las agencias de inteligencia apuntan a un incremento considerable de las actividades dirigidas contra personal estadounidense. La advertencia incluye escenarios en Oriente Medio y en otros territorios, lo que amplía el alcance geográfico de la preocupación de Washington.

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La comunicación sostiene que las autoridades han recibido información por diferentes vías sobre la evolución de estas amenazas. “Los planes letales de Irán contra ciudadanos estadounidenses han alcanzado una fase avanzada tanto en Oriente Medio como en otros países”, indicó Clayton en el documento, al describir el nivel de riesgo identificado por los organismos de inteligencia.

El director de Inteligencia Nacional también manifestó su preocupación por la circulación de información reservada. Según explicó, detectó que personas sin autorización para acceder a determinados informes y análisis sobre presuntos intentos iraníes de atacar a funcionarios del Gobierno estadounidense habían tenido acceso a ese material.

¿Qué medidas adoptó Washington ante la alerta de inteligencia?

Ante esta situación, Clayton indicó que la información pertinente fue puesta a disposición de integrantes autorizados del equipo de Rubio. Asimismo, señaló que el secretario de Estado podrá recibir una explicación detallada de los datos recopilados cuando lo considere necesario.

El memorando también plantea la posibilidad de reducir las restricciones de confidencialidad de parte de la información para facilitar su circulación dentro del Departamento de Estado. “Haremos todo lo posible por reducir la confidencialidad de la mayor parte de la información de inteligencia para que pueda compartirla con el personal del Departamento de Estado a su discreción”, concluye la comunicación.

La advertencia se conoce mientras la guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se aproxima a sus ocho meses. Medios estadounidenses han informado que ambos aliados preparan escenarios para una eventual nueva ofensiva contra la república islámica después de las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre. Sin embargo, una operación de ese tipo dependería de una decisión del presidente Donald Trump.

Tomado de El Universal.

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